4A Games oltre Metro Exodus: reveal del nuovo gioco in arrivo alla Gamescom 2023?

Alla già confermata partecipazione di Xbox e Bethesda alla Gamescom 2023 (e di tanti altri attori dell'industria) si aggiunge anche quella di 4A Games: gli autori della serie videoludica di Metro presenzieranno alla fiera tedesca, come ribadito dai curatori del sito ufficiale dell'evento.

Nel lungo elenco degli 'espositori' della Gamescom 2023 viene infatti citato il team di 4A Games, con tanto di spazio adibito per la presentazione dei propri progetti (più precisamente, nello Stand D051 C050 che verrà approntato nella Hall 3.2) nella kermesse videoludica prevista tra il 22 e il 27 agosto.

La speranza dei fan della saga post-apocalittica con protagonista Artyom è ovviamente quella di assistere alla presentazione del prossimo videogioco della serie di Metro. Stando ai leak di Tom Henderson, d'altronde, il sequel di Metro Exodus sarebbe già interamente giocabile, di conseguenza in tanti ritengono che sia ormai giunto il momento di alzare ufficialmente il sipario su questo nuovo videogioco destinato ad approdare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Annunciato nel 2020, il nuovo capitolo della serie di Metro proporrà quella che gli stessi autori di 4A Games descrivono come "una fantastica esperienza per giocatore singolo basata sulla trama. Vogliamo spingerci sempre oltre per creare giochi più grandi e migliori, prendiamo sul serio la nostra responsabilità nei confronti dei fan e sappiamo cosa è importante per tutti coloro che sono appassionati a questa serie".