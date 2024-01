Le 5 ambientazioni più epiche e spettacolari di God of War

Non solo mostri e creature mitologiche incredibili in God of War: la storica serie targata Santa Monica Studios ha offerto anche ambientazioni cariche di atmosfera e dal forte impatto scenico, impossibili da dimenticare.

Di seguito vi citiamo 5 delle location più epiche della serie di God of War, dall'originale saga greca fino all'odierna saga norrena:

Atene - God of War 2005

Il capostipite della serie partiva subito in quarta con l'epico combattimento con l'Idra, ma subito dopo il prologo entra nel vivo portandoci ad esplorare uno degli scenari più iconici di tutto il brand: l'antica Atene assediata dalle forze di Ares (ecco chi è Ares in God of War). Vedere la città in rovina e avvolta dalle fiamme, nel frattempo che Kratos fa strage di creature demoniache, è ancora oggi uno dei momenti più coinvolgenti di tutto il brand, divenuto subito un'icona grazie anche a scenari come questi che restano subito impressi nella mente.

Il Tempio di Pandora - God of War 2005

Ancora il primo God of War, e se possibile uno scenario ancora più spettacolare rispetto ad Atene: parliamo del Tempio di Pandora, luogo chiave dell'intera avventura e dove Kratos ritrova il Vaso di Pandora dal quale otterrà i poteri necessari per affrontare Ares. Situato sul dorso del titano Crono, il Tempio è un luogo pieno di mistero, atmosfera e soprattutto nemici e trappole mortali, con il Fantasma di Sparta che porterà davvero al limite le sue capacità pur di sopravvivere alle sfide offerte dalla letale struttura. Ancora oggi una delle location più belle mai proposte dalla serie.

Il Giardino di Era - God of War III

Un po' tutti gli scenari di God of War III brillano di luce propria per level design e direzione artistica, ma forse è proprio il Giardino di Era a conquistare più di tutti. Teatro di alcuni tra i rompicapi più elaborati di tutta l'avventura, il Giardino si contraddistingue per un'atmosfera a suo modo evocativa, come se fosse la calma prima della tempesta: siamo infatti vicini alle fasi finali della storia, e da qui Santa Monica Studios getta le basi per l'epica fase finale della saga greca.

Il Lago dei Nove - God of War 2018

L'inizio della saga norrena ci porta a scoprire una delle ambientazioni simbolo dei moderni God of War: il Lago dei Nove, sostanzialmente un grosso hub liberamente esplorabile e dal quale è possibile raggiungere tutti i Regni circostanti. Se in God of War del 2018 lo scenario colpisce per la sua maestosità, in God of War Ragnarok si fa ancora più evocativo grazie agli effetti del Fimbulwinter, mostrandosi completamente congelato ed offrendo così la possibilità di esplorarlo ancora più facilmente in slitta attraverso il suo lago ghiacciato.

La Scintilla del Mondo - God of War Ragnarok

E' uno dei luoghi chiave di tutto God of War Ragnarok in chiave narrativa, ma la Scintilla del Mondo è di suo un'ambientazione capace di togliere il fiato. Con la sua atmosfera magica e fortemente evocativa, si ha la sensazione di essere realmente giunti in un luogo primordiale dove tutto ha inizio e fine, e dove verranno gettate le basi per il gran finale della saga norrena di Kratos. Nonostante si tratti di uno scenario dalle dimensioni contenuti, la Scintilla ha tutto ciò che serve per restare impressa nella memoria dei giocatori.