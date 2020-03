5 anni di Bloodborne: riparte l'evento fan made Return to Yharnam

I membri più attivi della community di Reddit che gestiscono il forum di Bloodborne si organizzano in proprio per lanciare l'evento speciale Return to Yharnam con cui festeggiare il kolossal soulslike di From Software a cinque anni dal suo approdo su PlayStation 4.

Proprio come avvenuto in questi anni con gli eventi Return to Yharnam di Bloodborne per Halloween, anche stavolta l'attività ingame pianificata dai gestori del subreddit ufficiale dell'esclusiva PS4 coinvolgerà tutti coloro che desiderano condividere la propria passione con gli altri fan del titolo.

La festicciola organizzata dalla community di Bloodborne si terrà da oggi, 10 marzo, fino al 24 marzo, in coincidenza del quinto anniversario del capolavoro action ruolistico di FromSoftware. Il codice di comportamento da tenere per chi desidera partecipare all'evento Return to Yharnam prevede regole piuttosto semplici.

Ai giocatori viene infatti consigliato di creare un personaggio nuovo di zecca e di progredire nell'avventura per affrontare i boss della campagna principale insieme agli altri utenti, assicurandosi però di impostare su Worldwide la regione del matchmaking e di accettare le richieste di collaborazione e le invasioni online. Chi vorrà rinsaldare ulteriormente il proprio legame con gli altri membri della community potrà lasciare dei messaggi ingame come "You're in the know, right?" e lasciare un voto positivo a coloro che faranno altrettanto.

Cosa ne pensate di questo genere di iniziative fan made? Fateci sapere se parteciperete a questo evento. Nel frattempo, vi rimandiamo alle ultime indiscrezioni sullo sviluppo di Bloodborne 2 e sui leak di Demon's Souls Remastered per PS5.