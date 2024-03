5 Assassin's Creed con la lama poco affilata: che brutti questi giochi!

Nulla è reale, tutto è lecito... anche i giochi brutti: la saga di Assassin’s Creed non è composta solo da grandi avventure, ma anche da titoli dalla lama celata poco affilata. Seguiteci per scoprirne 5 dei peggiori secondo Metacritic e fateci sapere se siete d’accordo.

In questa classifica dal peggiore al migliore non abbiamo inserito i titoli esclusivamente per smartphone, perché francamente sono stati piuttosto ininfluenti. Partiamo quindi con Altair's Chronicles, che su Metacritic ha un ben poco lusinghiero 58 di media.

Assassin's Creed Altair's Chronicles

Prequel del primo Assassin’s Creed uscito nel 2008 su Nintendo DS, il titolo di Gameloft vedeva il celebre assassino impegnato nella ricerca di un artefatto noto come Calice, ma l’avventura era ben poco affascinante sul fronte narrativo. Un level design molto basilare, ben lontano dalla libertà offerta da capostipite della saga, era la base di una ricetta ludica tra hack n slash, stealth e parkour. Tra un’IA dei soldati nemici tutt’altro che sviluppata e i limiti del gameplay, non stupisce che il gioco non abbia lasciato il segno, pur avendo un comparto grafico con qualche buona intuizione al seguito.

Assassin's Creed Chronicles Russia

Con una media di 62 in versione Xbox One, Chronicles Russia è il terzo capitolo del filone Chronicles, e mette i giocatori nei panni di Nikolai Orelov, già protagonista del fumetto The Fall. Molto valido in materia di direzione artistica, perché riprendeva i toni della propaganda russa nel ventesimo secolo, il titolo cedeva a causa di un level design tutt’altro che convincente e di evidenti problemi legati all’utilizzo di alcune armi. Imbracciare il fucile da cecchino, significava dover eliminare i nemici nella corretta sequenza e senza pause, pena il game over quasi certo. Inoltre, a causa delle ambientazioni a compartimenti stagni, uscire dal raggio d’azione delle guardie in stato d’allerta era davvero molto facile.

Assassin's Creed Bloodlines

Arrivato su PSP nel 2009, Assassin’s Creed Bloodlines ha una media di 63 su Metacritic e ci chiamava nuovamente a impersonare Altair, ora a capo dell’ordine degli assassini. Tra alcuni colpi di scena e la storia d’amore con Maria, l’avventura riusciva pure a intrigare gli appassionati. Purtroppo la ripetitività delle missioni e i necessari compromessi legati all’ampiezza del mondo di gioco, che in alcun modo poteva toccare le vette raggiunte su PS3 e Xbox 360, erano solo una parte dei limiti dell’esperienza.

Assassin's Creed II Discovery

Arrivato sempre nel 2009, ma su Nintendo DS, Discovery è uno spin-off del gioco di Assassin's Creed da molti considerato il migliore della saga. Purtroppo l’avventura a firma Griptonite Games, con la sua media di 69 su Metacritic, non ha minimamente raggiunto i picchi qualitativi del viaggio principale di Ezio Auditore da Firenze. Ad ogni modo, gli eventi di Discovery erano focalizzati proprio sull’assassino italiano, che si recava in Spagna per aiutare i suoi compagni in loco, perseguitati dall’Inquisizione spagnola, e in sostanza dai Templari. Le sezioni stealth frustranti, il pigro level design e gli scontri sin troppo facili hanno impedito a questo action platform a scorrimento laterale di farsi valere.

Assassin's Creed III Liberation

In origine giunto solo su PS Vita nel 2012, Liberation è ambientato in Louisiana, sul finire della guerra franco-indiana. L’assassina Aveline de Grandpré è passata alla storia come la prima protagonista femminile della saga, ed era al centro di un’avventura tutto sommato riuscita, con la media di 70 su Metacritic. Una delle maggiori particolarità del gioco riguardava la possibilità di cambiare costume e con esso azioni e abilità eseguibili. Purtroppo il comparto narrativo non riusciva a trarre il meglio dalle potenzialità del setting, e tra un’IA dei nemici rivedibile e il comparto animazioni claudicante il titolo non è riuscito a trovare spazio nell’Olimpo dei migliori Assassin’s Creed.

Su Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti di oggi.