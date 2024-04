5 attori famosi nei videogiochi: ricordate Apocalyse per PS1 con Bruce Willis?

Vedere attori e celebrità famose nei videogiochi è ormai da tanti anni una consuetudine che si è rafforzata sempre di più nel corso del tempo. Sempre più grandi star del mainstream vengono coinvolte in ambito videoludico, e non per forza attraverso tie-in o semplici giochi su licenza.

Di seguito vi citiamo 5 attori famosi presenti nei videogiochi con ruoli da protagonisti o di primissimo piano:

Apocalypse - Bruce Willis

Chi si ricorda di Apocalypse? Si tratta di un frenetico Action per la prima PlayStation che mescola tra loro elementi TPS e Platform dando vita a un'avventura dall'alto tasso di adrenalina e spettacolarità. A renderlo di culto è stata però la presenza di Bruce Willis come personaggio principale: l'iconico attore ha infatti prestato voce e fattezza al protagonista Trey Kincaid, donandogli così il suo innato carisma. Apocalypse non era magari un gran gioco in senso stretto, ma di certo la presenza di Willis è stata sufficiente per renderlo un piccolo cult.

Assassin's Creed - Kristen Bell

Nei primi capitoli di Assassin's Creed c'è spazio anche per Kristen Bell: nella serie Ubisoft l'apprezzata attrice dà vita a Lucy Stillman, un'Assassina infiltrata tra le fila dell'Abstergo Industries durante gli eventi del primo gioco. Se nel capostipite il suo ruolo è più di contorno, in Assassin's Creed II la figura di Lucy diventa più centrale negli eventi che coinvolgono Desmond Miles (ricordate come finisce la storia di Desmond in Assassin's Creed 3, a proposito?) nel presente, per poi fare ritorno un'ultima volta in Assassin's Creed Brotherhood ed essere protagonista di uno dei più grandi colpi di scena del franchise.

Cyberpunk 2077 - Keanu Reeves

Se si pensa a Cyberpunk 2077 viene automatico pensare anche a Johnny Silverhand, uno dei personaggi più importanti dell'Action/RPG targato CD Projekt RED e presente anche nell'espansione Phantom Liberty. Rockettaro ed ex leader della band Samurai, Silverhand ha la voce e l'aspetto del celebre attore Keanu Reeves che, con la sua interpretazione, ha reso il personaggio uno dei più iconici di tutto Cyberpunk 2077, capace di regalare sorprese e rivelazioni inaspettate nel corso degli eventi del gioco.

Death Stranding - Norman Reedus

Death Stranding ha in realtà un cast molto ricco in termini di star (basti pensare a tutti gli attori famosi confermati per Death Stranding 2 On The Beach), ma ovviamente il primo che viene in mente quando si parla dell'opera di Hideo Kojima è proprio Norman Reedus, l'interprete del protagonista Sam Porter Bridges che ha saputo conquistare l'attenzione del pubblico con la sua particolare personalità e la risolutezza con cui porta avanti ogni suo incarico. Sarà molto interessante scoprire come si evolverà il personaggio di Reedus in Death Stranding 2 On The Beach.

Onimusha 3 Demon Siege - Jean Reno

La serie di Onimusha targata Capcom aveva già puntato su celebrità famose in Giappone con i primi episodi: nel primo gioco Takeshi Kaneshiro aveva prestato volto e voce (nella versione nipponica) a Samanosuke Akechi, mentre Jubei Yagyu di Onimusha 2 Samurai's Destiny era ispirato allo scomparso attore Yusaku Matsuda. Con Onimusha 3 Demon Siege, però, Capcom si spinse ancora oltre ingaggiando un attore di culto: Jean Reno interpreta il poliziotto parigino Jacques Blanc che, a causa di sconvolgimenti temporali, finisce nel Giappone Feudale al posto di Samanosuke (sempre interpretato da Kaneshiro) trasportato nella Parigi del 2004. L'idea di controllare un personaggio basato su Reno e vederlo fare strage di demoni è ancora oggi un motivo per cui Onimusha 3 è un'opera da non perdere.

