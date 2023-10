Le 5 battaglie più impegnative e difficili di Baldur's Gate 3

Essendo un titolo che sfrutta la licenza ufficiale di Dungeons & Dragons, il nuovo Baldur’s Gate 3 mette i giocatori nella condizione di potersi confrontare con nemici di ogni tipo fra umanoidi, mostruosità e abomini vari. A tal proposito, ecco una selezione di alcune tra le battaglie più ardue del gioco, specie se affrontate a difficoltà Stratega.

Nere, Anima Pura

Per tutti i giocatori che scelgono di mettersi sulle tracce dell’Assoluta, questa battaglia rappresenta una delle prime sfide degne di nota. Nonostante possa essere evitata senza muovere un dito (è sufficiente effettuare un riposo dopo essere sbarcati a Grymforge), la battaglia contro Nere può infatti risultare molto ostica a causa della particolare arena in cui si svolge, caratterizzata da burroni colmi di lava incandescente.

Malus Thorm

Un buon tiro su Persuasione può risparmiarvi questa sfida che, se affrontata con un party di livello insufficiente, tende a essere un vero e proprio incubo a occhi aperti. Oltre che su un notevole numero di punti ferita, questo “dottore” può infatti contare sul vantaggio della superiorità numerica dato dalle sue infermiere sparse nei paraggi. A tal proposito, una buona strategia per uscire vincitori da questo scontro è quella di utilizzare un chierico come Cuorescuro, dotato cioè di abilità capaci di soggiogare i non-morti.

Raphael, il Diavolo

Una volta giunti all’Atto 3 i vostri rapporti con Raphael possono a dir poco incrinarsi, portando a una delle battaglie più sceniche del gioco. A rendere la situazione minacciosa in questo caso ci pensano gli sgherri Cambion che, nel tentativo di non farvi avvicinare alla fonte di potere di Raphael (i quattro pilastri situati agli angoli dell’arena), possono costringervi a curare gli alleati e adottare altre manovre difensive.

La battaglia per Cuorescuro

Arrivati alle battute finali della quest incentrata su Cuorescuro, i giocatori di Baldur’s Gate 3 si trovano a dover affrontare un gruppo di adoratori di Shar che vogliono porre fine alla vita della chierica. A rendere questa battaglia una brutta gatta da pelare, oltre al nutrito numero di nemici, è l’esemplare eterogeneità delle loro fila che tra arcieri, guaritori, tank e assassini si dimostra potenzialmente complessa da gestire.

Orin, la Rossa (Oscura Pulsione)

Trattandosi di una delle boss fight più avanzate dell’intera esperienza, lo scontro in questione ha tutte le ragioni per essere un momento impegnativo. La difficoltà di questa battaglia rischia però di surclassare le altre se vissuta da un protagonista con Oscura Pulsione (una delle origini selezionabili in fase di creazione del personaggio), dato che comporterebbe l’obbligo tassativo di affrontare Orin in completa solitudine.

