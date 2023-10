Le 5 boss battle più epiche di Horizon Zero Dawn e Forbidden West

La serie dei giochi di Horizon, che include Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West con relative espansioni, offre una gran varietà di coinvolgenti battaglie contro boss impegnativi. Scopriamone alcune fra le più epiche nelle avventure di Aloy.

Divoratuono

Questa macchina simile a un dinosauro è uno dei nemici più iconici e temibili di Horizon Zero Dawn. Molti ricorderanno la loro prima battaglia contro il Divoratuono. Si tratta di un avversario pesantemente corazzato che può sparare laser, missili e dischi. Questo nemico ci farà sentire dei veri cacciatori e, soprattutto all'inizio, è molto appagante da affrontare, quando si trova la giusta strategia. Peraltro, le battaglie avvengono in un campo sabbioso, incentivandoci a utilizzare i nascondigli dello scenario per cogliere il bestione di sorpresa.

Aspidente

Il primissimo boss di Forbidden West ci introduce in grande stile nella seconda avventura di Aloy, richiamando pienamente il tipo di atmosfera che vuole creare. Questa enorme macchina simile a un aspide dovrà essere affrontata più volte durante il gioco e metterà alla prova i nostri riflessi e la nostra capacità tattica. Lo scontro finale con Aspidente è particolarmente epico, poiché dovremo usare tutte le nostre abilità e armi per disattivare la sua armatura, evitare i suoi attacchi velenosi e arrampicarci sulla sua schiena per raggiungere i suoi punti deboli.

Sterminatore

Questo boss rappresenta una sfida significativa. Enorme e pesantemente armata, questa macchina può sparare laser, missili, granate e fiamme, ma non solo. Incontreremo diversi Sterminatori nel corso del gioco e sono molto difficili da sconfiggere. Dovremo individuare i loro punti deboli e utilizzare diversi tipi di armi e munizioni per sfruttarli a nostro vantaggio. Possiamo, ad esempio, usare delle frecce speciali per smantellare alcune delle loro armi, come la torretta del cannone, il lanciafiamme e il lanciagranate. La commistione dei nostri e dei suoi attacchi darà spesso vita a battaglie spettacolari.

Spinamorte

Novità del secondo capitolo, lo Spinamorte è una grande macchina da combattimento ispirata allo Spinosauro che può essere trovata in giro per l'Ovest Proibito. Dovremo affrontarlo in uno scontro finale nel corso della missione di trama "Gemini". Questo avversario combatte con due modalità differenti, che alternano attacchi in mischia ad assalti a gittata e in quest'ultimo caso è molto più pericoloso. Si tratta di una battaglia su larga scala, per sopravvivere alla quale dovremo scansionare i suoi punti deboli e utilizzare diverse armi e munizioni.

Horus

Questa colossale macchina è la sfida finale dell'espansione Horizon Forbidden West: Burning Shores. Horus nella sua versione titanica è una perfida intelligenza artificiale che vuole distruggere GAIA e l'umanità. Dovremo insinuarci nel corpo del boss, sabotare i suoi sistemi e combattere per uscire evitando le sue armi mortali e i suoi servitori. Il Titano Horus è un boss complesso, epico e dinamico che richiede l'uso della furtività, dell'arrampicata, del combattimento e di diversi tipi di armi.