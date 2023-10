I 5 boss più difficili di Lords of the Fallen: impegnativi e dannati!

Lords of the Fallen pone sul nostro cammino una serie di battaglie boss che tempreranno il nostro eroe. Dovremo unire una buona dose di pazienza a una ben più massiccia dose di pratica per studiare gli schemi di comportamento di questi nemici, perfezionare le abilità e cementare la strada per la vittoria. Ecco i 5 boss più difficili del gioco.

Pieta, Colei del santo rinnovamento

A dispetto della sua lentezza e dei suoi attacchi abbastanza prevedibili, Pieta può creare dei cloni di se stessa e volare per l’arena, allentandosi dal nostro raggio d’azione. La prima fase può essere semplificata con tempistiche di parata precise, ma la seconda è tutta un’altra storia. Si tratta forse del primo innalzamento della curva di difficoltà nel gioco. Se occorre aiuto con le meccaniche, date un'occhiata alla nostra guida con i trucchi di Lords of the Fallen. Per sconfiggere Pieta, è importante sincronizzare le schivate per evitare le sue lunghe serie di attacchi. Dopo aver completato una serie di assalti, potremo sfruttare la temporanea vulnerabilità di questo nemico per contrattaccare. Volendo, possiamo evocare un NPC in battaglia per farci prestare ulteriore aiuto.

Incantatrice infernale

Il duello con questa avversaria si scompone in due fasi. Dovremo fare attenzione ai suoi affondi rapidi e alla considerevole gittata di ogni fendente. Passerà da incantesimi di tipo sacro (prima fase) a incantesimi di fuoco. Peraltro, le resistenze in equipaggiamento non ci aiuteranno a sopravvivere.

Si tratta di uno degli scontri più difficili in Lords of the Fallen. Sarà importante mantenere una certa distanza durante la fase offensiva e dimostrarsi cauti verso i suoi attacchi con area di effetto, o potrebbe mettere a dura prova la nostra pazienza.

Tancred e Reinhold

Tancred è un guerriero imponente e corazzato, ma padroneggia anche la magia ed il suo scudo può lanciare potenti attacchi ad area. Nella seconda fase viene posseduto da Reinhold, suo fratello, e si trasforma in un abominio assetato di sangue. A partire da quel momento, si impennerà sia la velocità del boss che la curva di difficoltà complessiva del boss. Dopo una prima fase tutto sommato gestibile, nella seconda dovremo restare lucidi e mantenere la concentrazione, cercando di non sprecare troppi consumabili. Lo stile feroce e bestiale del fratello di Tancred potrebbe esserci fatale. Meglio restare in movimento e attaccare di lato o alle spalle.

Il Monarca Diviso

Il dolore per la dipartita della sua amata consorte alimenta la rabbia spietata del monarca, che utilizzerà la statua della sua dolce metà come arma per ucciderci. I suoi colpi sono impietosi e, soprattutto, sottraggono quantità ingenti di vita, oltre a generare spaventose onde d'urto. Al nostro ingresso nell’arena, potremo approfittare dello stato di raccoglimento del nemico, intento a pregare presso la statua, per assestargli un colpo senza che questi possa ribattere. Dopodiché, per sopravvivere al resto della battaglia, dovremo sfruttare al massimo i frame di invulnerabilità offerti dalla schivata e sfruttare gli ampi intervalli di tempo fra un assalto e l’altro per contrattaccare.

Soggiogante Dervla, la Cavaliera giurata

La Soggiogante Dervla vanta una temibile velocità e dei movimenti fulminei che faranno terra bruciata di tutti coloro che non avranno perfezionato a dovere il sistema dei movimenti nel gioco. Si tratta di uno dei boss più impegnativi del gioco. Ancora una volta, la prima fase è affrontabile senza troppi grattacapi, ma la seconda può farci vivere un incubo. L’avversaria impugna una spada lunga e una balestra magica. Come se non bastasse, nel corso della battaglia saremo costantemente infastiditi da un alleato di Dervla che lancerà incantesimi e dardi di varia natura per complicarci la vita. Sarà vitale riconoscere quando attaccare e quando difendersi.

Sicuramente i fan del genere avranno notato alcuni richiami di questi boss ad altri titoli affini come Bloodborne o Elden Ring. A questo proposito, nonostante le somiglianze, abbiamo raccolto le nostre osservazioni su alcune differenze fra Lords of the Fallen ed Elden Ring.