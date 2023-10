I 5 boss più difficili dei videogiochi in assoluto: ricordi, anzi traumi indelebili

Nel lungo curriculum di un videogiocatore si annoverano dozzine di sfide di varia natura. Non importa che sia un platform, un gioco di ruolo, un picchiaduro o un Souls: nel corso dell’avventura, prima o poi arriverà una battaglia destinata a lasciare un bel trauma.

Nonostante il livello di difficoltà di uno scontro dipenda da moltissimi fattori e non sia possibile stilare un elenco oggettivamente valido per tutti, abbiamo provato a riepilogare cinque delle battaglie più difficili di tutti i videogiochi, pescando fra vari generi.

M. Bison - Street Fighter 2

Chi ha giocato Street Fighter II su SNES forse ricorderà quanto era potente M. Bison. Questo avversario, che ci separa dal nostro obiettivo finale, colpisce duramente con le sue mosse più di qualsiasi altro personaggio incontrato prima. La sua mossa caratteristica, Psycho Crusher, è straordinariamente crudele e può produrre danni enormi sulla nostra barra vita. Per fortuna, come ogni altro boss, con le giuste strategie era possibile avere la meglio anche su questo perfido combattente. Ma che fatica all'epoca!

Moon Lord - Terraria

Terraria ha un'interfaccia utente colorata, un delizioso stile in pixel art e dei biomi dai paesaggi rasserenanti da esplorare. Tuttavia, sotto la sua superficie di gioco apparentemente tranquillo si nascondono piaghe della terra e boss senza scrupoli. Tra questi, a lasciare il segno è stato indubbiamente il Moon Lord. Ispirato a Cthulhu, questo boss arriva direttamente dai nostri incubi e può annientare senza fatica un'intera squadra. Si tratta della battaglia più impegnativa del gioco e, in generale, di uno scontro che resta impresso.

Malenia - Elden Ring

Questa feroce battaglia avviene nell’universo di Elden Ring. Si tratta di Malenia, Spada di Miquella, un boss facoltativo che si fa ricordare, forse non per i soliti buoni motivi, nell’apprezzato gioco di ruolo di FromSoftware. I suoi attacchi sono veloci, imprevedibili, incessanti. Come se non bastasse, con i propri assalti è capace persino di rigenerare la propria energia. Il combattimento diventa a ogni fase più impegnativo e alcune mosse sono quasi impossibili da evitare.

Emerald Weapon - Final Fantasy VII

Sicuramente Sephiroth è un nemico di tutto rispetto in Final Fantasy VII, ma c'è chi lo supera in potenza e difficoltà. Si tratta delle varie Weapon, una in particolare, che si nascondo all'interno del mondo di gioco. Si tratta della spaventosa Emerald Weapon. E probabilmente la rivedremo nella trilogia del remake di Final Fantasy 7. Questo superboss si annida nelle profondità del mare e, come se non fosse già straordinariamente forte, deve essere sconfitto entro un tempo limite di 20 minuti. Questo bestione può dsitruggere la squadra con poche mosse, guai ad arrivarci impreparati.

Suor Friede - Dark Souls 3

Tutt'altro che innocente, Suor Firede si nasconde nei meandri dell'espansione di Dark Souls 3. Dovremo misurarci contro quest'avversaria in una battaglia su tre fasi che metterà a dura prova la nostra resistenza. Non solo dovremo fare i conti con la sua intervallante invisibilità, ma sarà successivamente spalleggiata anche da Padre Ariandel, ponendoci in svantaggio numerico. Ciliegina sulla torta? Un'arena presto avvolta tra le fiamme. Ah: una volta morta, risorge per un'ultima terrorizzante fase.

E voi? Qual è stata la sfida che vi ha fatto più penare nella vostra carriera di videogiocatori? Fatecelo sapere nei commenti.