5 boss dei videogiochi con entrate in scena indimenticabili: epicità ai massimi livelli

Le Boss Fight, si sa, sono da sempre uno degli aspetti più intriganti ed apprezzati di un qualunque videogioco, spesso al centro di momenti dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento. E spesso basta anche solo l'ingresso in scena di un temibile nemico per renderlo subito memorabile.

Vi abbiamo parlato di 4 boss dei videogiochi difficilissimi da battere, ora invece vi citiamo 5 boss con un'entrata in scena indimenticabile:

The Great Mighty Poo - Conker's Bad Fur Day

"I am the Great Mighty Poo, and I'm going to throw my s**t at you!". Conker's Bad Fur Day è uno dei giochi più folli ed iconici mai offerti dal Nintendo 64, ma è proprio nello scontro con The Great Mighty Poo che l'opera Rare offre uno dei momenti migliori dell'intera avventura. Il boss è tutto un programma: creatura fatta interamente di escrementi e sovrana di una montagna composta letteralmente da sterco, Poo si presenta a Conker emergendo dal suo letamaio e minacciando il protagonista cantando come se fosse un perfetto Luciano Pavarotti. Una scena talmente surreale ed imprevedibile che diventa impossibile da dimenticare, tra musica lirica e grasse risate.

Thor - God of War Ragnarok

E' difficile citare solo un boss dall'ingresso in scena epico quando si parla di God of War, ma forse è proprio il primo confronto con Thor in God of War Ragnarok ad aver lasciato il segno più profondo, manifestandosi come uno degli avversari più potenti e pericolosi che Kratos abbia mai incontrato. Già la lunga sequenza introduttiva della Boss Fight ci fa capire chiaro e tondo quanto Thor non sia ancora un avversario alla nostra portata: con il suo fare arrogante ma deciso chiede al Fantasma di Sparta se è "una persona calma e di buon senso", per poi trovare una mediazione in presenza anche dello stesso Odino. Ma quando la situazione degenera, Thor non perde un attimo e subito si scaglia su Kratos, lanciandolo a tutta velocità in aria e pregustando l'epica battaglia che avrà inizio pochi attimi dopo.

Jack Baker - Resident Evil 7 Biohazard

Tanti boss di Resident Evil hanno goduto di un'entrata in scena da pelle d'oca: ricordate la prima volta che Nemesis fa la sua comparsa nell'originale Resident Evil 3? Eppure, se c'è un avversario che ha goduto di una presentazione semplicemente impeccabile, quello è proprio Jack Baker, il patriarca della famiglia Baker che tormenta Ethan Winters nel corso di Resident Evil 7 Biohazard. Dietro le sembianze di un uomo di mezz'età fisicamente nella norma e senza apparenti tratti peculiari si cela in realtà un mostro agghiacciante dal quale sembra impossibile liberarsi. E come si presenta durante la prima boss fight è sufficiente per far gelare il sangue: armato con una grossa pala, decapita il malcapitato poliziotto giunto per un sopralluogo e si presenta in tutta la sua furia psicotica davanti a un Ethan ancora mal equipaggiato e rinchiuso in uno stretto garage. Non c'è che dire, le prime ore di Resident Evil 7 sono terrore puro grazie anche alla figura di Jack.

Darth Vader - Star Wars Jedi Fallen Order

Ambientato cinque anni dopo i fatti di Star Wars Episodio III La Vendetta dei Sith e dunque nel pieno del dominio dell'Impero, per tutto Star Wars Jedi Fallen Order i giocatori si chiedono se incontreremo proprio lui, Darth Vader, nel corso dell'avventura. Per tutta la storia, però, del decaduto Anakin Skywalker non c'è traccia, e si prosegue dritti fino al finale rassegnati all'idea che forse non è presente nel gioco. E invece no: proprio dopo aver battuto Trilla eccolo apparire in scena, con il suo lento incedere e l'inconfondibile suono del suo respiro artificiale. Darth Vader si presenta davanti a noi uccidendo Trilla, lasciando uno sguardo di puro terrore sul volto del protagonista Cal Kestis e di Cere Junda. Quella che segue in realtà non è una vera e propria Boss Fight, ma più una fuga dal temibile nemico: Cal non è infatti forte a sufficienza per affrontarlo e non può fare altre che resistere, nel frattempo che scappa dalla sua morsa in uno dei momenti più appassionanti della serie targata Respawn Entertainment.

Daisaku Kuze - Yakuza 0

Yakuza 0 ha permesso alla serie SEGA di diventare finalmente popolare anche in occidente non solo grazie alla bellezza della sua storia o la ricchezza dei suoi contenuti, ma anche per la splendida caratterizzazione dei suoi antagonisti principali, Daisaku Kuze su tutti. Nel corso dell'avventura un giovane Kazuma Kiryu affronta a più riprese il temuto yakuza, ma è in particolare il secondo scontro tra i due ad essersi imposto come uno dei momenti più iconici della serie. Braccato dalla Famiglia Dojima, Kiryu prova a fuggire attraverso le fogne di Kamurocho dove tuttavia ad attenderlo c'è proprio Kuze, che lo rincorre a tutta velocità in motocicletta. Dopo aver buttato a terra ed aver perso il contro della moto, il fiero guerriero si ricompone e, con lento incedere trascinando in acqua un tubo di ferro, pronuncia parole tanto minacciose quanto sagge al ragazzo, ricordandogli che finché sarà vivo troverà sempre la forza per rialzarsi e combattere ancora. Ha così inizio una delle battaglie più adrenaliniche di Yakuza 0.

Ma non solo questi cinque, si potrebbero citare ancora tantissimi ingressi epici: quali sono i vostri preferiti?