5 boss facilissimi da sconfiggere: non c'è davvero gusto così!

Ci sono stati boss che abbiamo davvero odiato per il loro essere noiosi o fin troppo complicati, mentre altri ancora invece non si fanno apprezzare per essere invece davvero facili da buttare giù senza praticamente il minimo sforzo.

Di seguito vi citiamo 5 boss facilissimi da sconfiggere, di quelli che li batti senza nemmeno accorgertene:

Earthworm Jim 2 - Bob the Killer Goldfish

Una boss fight nella quale praticamente non si combatte. Earthworm Jim 2 proprio come il suo predecessore è un Platform decisamente impegnativo, ma soprattutto folle e fuori di testa. Ciò si evince proprio dallo "scontro" con Bob, un semplicissimo pesce rosso dallo sguardo aggressivo ma che si batte letteralmente in un secondo: semplice il nostro Earthworm Jim lo tira fuori dal suo minuscolo acquario e se lo divora in un sol boccone, per poi passare al livello successivo. A congratularsi con noi per il nostro successo appare poi una mucca, che si limita ad esclamare un mero "well done" con voce roca. Un inizio niente male, insomma.

Final Fantasy X - Yu Yevon

Tecnicamente è il boss finale di Final Fantasy X, all'atto pratico è una delle battaglie più semplici non solo del gioco, ma anche della serie di Final Fantasy in generale. Questo perché nello scontro con Yu Yevon il nostro party avrà a disposizione la funzione Risveglio, che rianima all'istante i personaggi sconfitti: lo scontro conclusivo si rivela dunque una vera e propria passeggiata di salute. Certo, all'interno di Final Fantasy X la boss fight contro Yu Yevon ha più che altro un valore simbolico, tuttavia per essere l'ultimo combattimento prima del gran finale un po' di amaro in bocca resta comunque.

Spider-Man 2 (2004) - Mysterio

Marvel's Spider-Man 2 ha tante belle boss fight, ma anche quelle meno convincenti sanno comunque offrire una sfida molto più degna rispetto a quella offerta da Mysterio in Spider-Man 2 del 2004. Il villain si presenta in scena con fare minaccioso e con una barra vitale decisamente corposa che fa presagire un lungo combattimento. Assolutamente nulla di tutto questo: al nostro amichevole Spider-Man di quartiere basta infatti un singolo pugno per battere il nemico. Un singolo pugno. Sul serio.

Super Mario 64 - Re Bob-Omba

Il primo boss del leggendario Super Mario 64 è anche uno dei più banali mai offerti dalla serie Nintendo. Battere il Re Bob-Omba è davvero ridicolo: basta semplicemente prenderlo di spalle, sollevarlo e lanciarlo a terra per tre volte. E considerati i suoi movimenti estremamente lenti, riuscire in questa "impresa" è facile come bere un bicchiere d'acqua. Forse si poteva fare qualcosa di più per il primo boss della prima avventura tridimensionale di Super Mario.

Yoshi's Story - Cloud 'n Candy

Yoshi's Story per Nintendo 64 non è certamente un gioco impegnativo, anzi. Tuttavia uno dei suoi boss è così semplice da far quasi indispettire: stiamo parlando di Cloud 'n Candy, il nemico finale del secondo livello del terzo mondo (Summit). Come suggerisce il nome, si tratta di un nemico a forma di nuvola che va sconfitto semplicemente mangiandolo un poco alla volta. Tempo una decisa di secondi massimo e Cloud 'n Candy diventa storia. E di certo il rivale non fa proprio nulla per rivelarsi una minaccia, limitandosi a saltellare sullo schermo senza mai creare il minimo problema al giocatore, che se lo dimenticherà il momento dopo averlo battuto.