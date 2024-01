5 boss fight epiche dalla saga di Batman Arkham: non solo Joker

L'arrivo di Suicide Squad Kill The Justice League su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 2 febbraio 2024 (non perdetevi il nostro provato di Suicide Squad per scoprirne tutti i dettagli) è l'occasione anche per guardare al passato di Rocksteady Studios, ricordando le meraviglie dei suoi Batman Arkham.

La celebre serie con protagonista Batman (a tal proposito, qual è il più bello tra i Batman Arkham?) ha regalato ai fan non solo grandi storie ed avventure evocative, ma anche spettacolari boss fight che hanno tenuto i giocatori con il fiato sospeso. Di seguito vi citiamo i 5 boss più epici della serie Batman Arkham:

Bane

Bane non ha avuto un ruolo di primissimo piano nella serie, ma in ogni caso la sua presenza in Batman Arkham Asylum non è passata affatto inosservata. Il violento avversario è infatti al centro di una delle boss fight più fisiche e brutali di tutto il brand, che tiene incollati allo schermo per i suoi ritmi frenetici e per la sua difficoltà stimolante data anche la presenza di numerosi sgherri pronti ad ostacolarci attraverso ogni mezzo. Poco ma sicuro, Bane si è rivelato uno dei boss più pericolosi di tutta la serie.

Deathstroke

Batman Arkham Origins in realtà non porta la firma di Rocksteady: il prequel della serie pubblicato nel 2013 è stato infatti realizzato da WB Games Montreal, e da molti viene considerato l'episodio meno riuscito del brand. Ciò però non toglie che anche Origins ha le sue battaglie appassionanti, su tutte proprio quella contro Deathstroke: lo scontro che si scatena su schermo è di quelli adrenalinici, con i due personaggi che non si trattengono scatenando tutta la loro furia combattiva. Arkham Origins potrebbe non essere il vostro capitolo preferito, ma di certo il combattimento con Deathstroke sa come farsi ricordare.

Joker

Gli scontri con Joker sono una costante nella serie di Batman Arkham, ma forse è proprio l'ultimo confronto con il folle villain durante Batman Arkham Knight a rivelarsi il più affascinante. Questo perché la battaglia prende vita dentro la mente di Batman stesso, dando così alla boss fight forti connotati psicologici che vedono il giocatore prendere addirittura il controllo dello stesso Joker nella fase iniziale. Come boss fight è indubbiamente atipica, ben diversa dall'impostazione classica che ci si potrebbe aspettare da un momento simile, ma per la sua natura simbolica è davvero difficile non prenderla in considerazione.

Killer Croc

Lo scontro con Killer Croc in Batman Arkham Asylum è di quelli impossibili da dimenticare anche per le sue atmosfere oscure, quasi horror. Ambientata tra le fogne dell'Arkham Asylum, il nostro avversario agisce nell'ombra e si mimetizza nuotando in acqua, pronto ad attaccare Batman quando meno se lo aspetta. Il minimo errore in questo scontro può essere pagato a caro prezzo, nel frattempo che si elabora una strategia d'attacco efficace quanto basta per avere la meglio in questo combattimento dall'alto tasso di suspense e tensione.

Mr. Freeze

Quella con Mr. Freeze in Batman Arkham City non è una boss fight semplicemente incentrata sulla forza bruta: è una vera e propria battaglia psicologica ambientata in un contesto, quello del laboratorio del temibile nemico, pieno di trappole ed insidie. I giocatori devono alternare costantemente stealth, tattica e scontro diretto per avere la meglio sull'avversario sfruttando attentamente anche lo scenario circostante. Il risultato è una battaglia complessa e ragionata che si pone come uno dei punti più alti del secondo capitolo della trilogia Rocksteady.