5 boss rimossi dai videogiochi perché troppo forti

Fin dalla loro prima concettualizzazione (che a detta di molti risale al 1974 e, più precisamente, al roguelike DnD per sistemi PLATO), i boss sono stati simbolo di sfida. In certi casi gli sviluppatori hanno però esagerato, creando nemici così agguerriti da essere rimossi in extremis. A tal proposito, ecco cinque boss che hanno fatto questa fine.

Cole - Dragon Age Inquisition

Col suo ritorno all’interno del GDR in questione (la prima comparsa avvenne nel romanzo Dragon Age Asunder), il personaggio di Cole si è riconfermato uno dei companion più interessanti del franchise fantasy targato BioWare. Il team di sviluppo aveva anche previsto un suo tradimento ai danni dei giocatori, che si sarebbe dovuto consumare nelle fasi finali dell’esperienza. L’idea di un party ridotto contro un boss finale raddoppiato è però sembrata eccessiva, motivo per cui lo studio canadese ha infine scelto di accantonarla.

Devil Joker - Persona 2 Innocent Sin

La seconda iterazione ad approdare su PlayStation del celebre spin-off dei Megami Tensei si conclude con la sconfitta di Joker, un boss caratterizzato da più fasi come vuole la tradizione dei JRPG. Oltre che nella sua versione angelica, però, l’inquietante giullare avrebbe dovuto comparire anche in veste diabolica. Questa trasformazione dalle statistiche esagerate venne tuttavia eliminata all’ultimo momento (linee di dialogo e relativi sprite compaiono ancora nel codice del gioco), complici le sue abilità capaci di abbattere un personaggio all’istante.

Dragone Mecha - Sonic Adventure

Come accade spesso durante la realizzazione di titoli ambiziosi, il primo gioco in 3D della serie costruita attorno alla mascotte di SEGA è andato incontro a tagli nel rispetto delle scadenze. Lo stage chiamato Sky Chase – che vede il porcospino blu e Tails intenti a pilotare un aeroplano – ne è un chiaro esempio, dato che in origine avrebbe dovuto ospitare un minaccioso drago meccanico bicefalo e sputa fuoco. Alla fine gli sviluppatori hanno però deciso di rimuovere il nemico, così da evitare che quel livello potesse frustrare i giocatori.

Kaiser Dragon - Final Fantasy 6

La versione originale per SNES del capolavoro firmato Square avrebbe dovuto ospitare un Kaiser Dragon semplicemente fuori portata. Il boss in questione – pensato per essere il più potente dei draghi leggendari presenti nel gioco e dotato di abilità con cui annientare più membri del gruppo in un turno – venne quindi rimosso dall’equazione, per poi essere ripescato e inserito nelle release del gioco uscite successivamente su altre piattaforme quali Game Boy Advance e PC.

Zombie gigante - Minecraft

Nei quasi quindici anni che lo hanno visto diventare il titolo più diffuso al mondo (dati recenti fanno riferimento a oltre 300 milioni di copie vendute), l’opera a cubetti targata Mojang si è saputa rinnovare attraverso un’infinità di nuovi contenuti. Tra quelli mai aggiunti effettivamente al gioco troviamo anche un mob enorme in grado di uccidere sul colpo (anche alle difficoltà minori, se privi di armatura); un nemico sbilanciato al punto il cui spawn è stato reso impossibile se non grazie al comando “/summon minecraft:giant”.

Se non ne avete abbastanza di nemici sbilanciati o davvero forti, ecco una selezione di cinque boss estremamente tosti da battere. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire quali sono le boss fight più ardue dei souls, ovvero i giochi FromSoftware che fanno di queste sfide un cavallo di battaglia.