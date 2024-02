5 brand famosi pubblicizzati nei videogiochi: come non citare Pepsiman?

I videogiochi possono essere perfetti anche per pubblicizzare i propri brand: è quello che devono aver pensato più aziende nel corso del tempo, stringendo accordi con gli sviluppatori per vedere i loro marchi all'interno di un titolo, magari anche con un ruolo attivo nel gameplay.

Vi citiamo dunque 5 brand famosi pubblicizzati nei videogiochi: li conoscete tutti?

Cool Spot

Pubblicato nel 1993 su SEGA Mega Drive e Super Nintendo e in seguito su diverse altre piattaforme, Cool Spot è un Platform 2D tutto incentrato sulla mascotte della 7 Up, uno dei soft drinks più popolari degli Stati Uniti. La bevanda è dunque presente in maniera massiccia all'interno del gioco anche attraverso oggetti collezionabili, tuttavia i richiami alla 7 Up sono presenti solo nelle versioni americane dell'avventura: in Europa, infatti, i richiami al brand sono stati rimossi lasciando spazio a una soda generica.

Death Stranding

Tornando alla sua stanza privata tra un incarico e l'altro, Sam Porter Bridges può rilassarsi consumando anche lattine di Monster Energy. La bevanda si rivela preziosa per recuperare le energie perdute, migliorando anche la sua stamina. Il brand è presente solo nella versione originale di Death Stranding, venendo poi rimosso nella successiva riedizione Director's Cut.

Pepsiman

Ok, stiamo parlando un gioco bruttissimo per la prima PlayStation, eppure Pepsiman è diventato a suo modo un gioco iconico proprio per il fatto che l'intera produzione ruota tutta attorno alla celebre Pepsi: centinaia di lattine sono presenti in ogni livello del gioco, che ci mette nei panni di uno strambo supereroe volto a promuovere il soft drink. E richiami a Pepsi sono letteralmente ovunque attraverso gli scenari. Insomma, più che un gioco sembra proprio una campagna pubblicitaria a regola d'arte.

Splinter Cell Chaos Theory

Anche Sam Fisher si è destreggiato tra brand famosi tra una missione e l'altra. In Splinter Cell Chaos Theory è infatti possibile trovare richiami ad Axe, il celebre marchio di prodotti da bagno quali deodoranti, profumi e simili. Perché anche quando si è alle prese con una delicatissima missione d'infiltrazione dalla quale può dipendere il futuro geopolitico della Terra, è sempre bene ricordarsi di curare sempre la propria igiene personale.

Zool

Il protagonista dell'omonimo Platform è senza dubbio un appassionato di lecca-lecca, soprattutto del marchio Chupa Chups, pubblicizzato all'interno dell'avventura. I Chupa Chups sono proprio un elemento caratteristico della serie, presente già nella schermata iniziale del gioco, tuttavia nel remake Zool Redimensioned pubblicato nel 2023 il brand è stato del tutto rimosso non essendo più da tempo associato alla serie videoludica originariamente creata da Gremlins Graphics.