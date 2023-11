I 5 bug e glitch dei videogiochi più tremendi di sempre

Nonostante possano talvolta essere sfruttati per ottenere vantaggi di qualche tipo - come ad esempio bypassare ostacoli nel corso di una speedrun - esistono poche cose al mondo (videoludico) capaci di minare l’entusiasmo alla pari di bug e glitch, specie nel caso in cui portino a conseguenze disastrose come quelle che trovate riportate qui sotto.

Ultima bozza - Final Fantasy 6

I ricordi legati al capolavoro di Square uscito per SNES nel ‘94 suscitano da sempre nostalgia nel cuore di molti appassionati, ma chiunque abbia avuto la sfortuna di incrociare questo bug potrebbe pensarla diversamente. Mancando un nemico con l’abilità Sketch di Relm o usandola su un bersaglio non valido, infatti, potevano verificarsi dei problemi tra cui l’arresto del videogioco e, nel peggiore dei casi, la perdita di ogni file di salvataggio.

Maledetto fu il barile - Donkey Kong Country 2

Complice forse una tecnica di pre-rendering mai utilizzata prima di allora (pensata per raggiungere l’illusione di immagini 3D su SNES), il secondo capitolo della serie che permetteva di impersonare Donkey Kong si rivelò problematico. In alcuni casi – dopo aver interagito in modo specifico con un barile nello stage Castle Crush – certi giocatori dovettero dire addio ai propri salvataggi, mentre altri si ritrovarono addirittura in possesso di un videogioco inutilizzabile.

MissingNo. - Pokémon Rosso/Blu/Giallo

Il sottobosco del nostro medium si è sempre dimostrato l’ambiente ideale per la proliferazione di falsi miti e leggende legati ai videogiochi. Uno degli esempi più famosi è quello di MissingNo: il glitch grafico scambiato da molti per un vero Pokémon che, se catturato, rischiava di corrompere i propri file di salvataggio provocando persino danni irreparabili alla cartuccia. Al di là delle affascinanti teorie nate negli anni, è indubbio che incontrare questo refuso di programmazione abbia rovinato l’esperienza di certi giocatori.

Il sangue corrotto - World of Warcraft

Vi siete mai chiesti cos’hanno in comune un raid boss del MMO targato Blizzard, una svista avuta in fase di programmazione e vari studiosi tra epidemiologi, professori del MIT e ricercatori esperti del calibro di Nina H. Fefferman? Per conoscere la risposta a questa domanda apparentemente assurda, non perdetevi il nostro speciale dedicato al Corrupted Blood di World of Warcraft che ripercorre la genesi, lo sviluppo e le incredibili ripercussioni di questo bug passato alla storia.

Tabula rasa - Pool of Radiance Ruins of Myth Drannor

Il quinto e ultimo gioco della serie Pool of Radiance, la prima ad essere basata sul ruleset avanzato di D&D, uscì affetto da molti problemi. Il peggiore di questi poteva verificarsi in seguito al tentativo di disinstallare il software e portava alla perdita di altri dati presenti sullo stesso disco fisso; un’eventualità che poteva quindi portare all’eliminazione di importanti file compresi quelli necessari al corretto funzionamento del sistema.

Con questo errore simile a quello che anni prima interessò l’RTS Myth 2 Soulblighter (così come alcune memory card che ospitavano i dati di Soul Calibur 3), si conclude la nostra selezione di bug e glitch indimenticabili. Ora tocca a voi: qual è stato il peggior problema tecnico che abbiate mai riscontrato in un videogioco?