5 cabinati sui quali hai finito tutte le tue paghette al bar e in sala giochi

Se siete cresciuti tra gli anni '80 e gli anni '90 allora con tutta probabilità sarete stati anche frequentatori di sale giochi, consumando tutti i vostri risparmi in decine e decine di gettoni per i cabinati dei vostri videogiochi preferiti.

Non solo sale giochi, un tempo anche bar e stabilimenti balneari erano pieni di coin-op con i quali intrattenersi per ore, in solitaria o in compagnia dei propri amici. E di sicuro per i seguenti giochi, tra i più diffusi e popolari nel Bel Paese, avete speso più che volentieri tutte le vostre paghette:

Metal Slug

Una vera e propria icona dei cabinati, soprattutto con i suoi primi episodi. Dove c'era un Metal Slug c'era anche una fila di giocatori che non vedevano l'ora di scatenarsi a suon di Heavy Machine Gun, umorismo e livelli tanto impegnativi quanto spettacolari. Il secondo episodio, in particolare nell'edizione aggiornata Metal Slug X, è stato probabilmente il più gettonato e popolare tra gli amanti delle sale giochi, ma con la serie SNK si andava sempre a botta sicura a prescindere. Non perdetevi a tal proposito la classifica dei Metal Slug, dal peggiore al migliore.

Puzzle Bobble

Su console era noto anche come Bust-A-Move, ma comunque Puzzle Bobble è sinonimo per eccellenza di sala giochi, questo perché si poteva trovare letteralmente ovunque. Praticamente non c'era una sala o un bar che non avesse un bel cabinato del leggendario rompicapo Taito con cui intrattenersi: la semplicità delle sue meccaniche al tempo stesso così magnetiche rendevano impossibile non farsi almeno una partita a Puzzle Bobble, un classico davvero intramontabile.

Street Fighter II

Il leggendario Picchiaduro Capcom è stato riproposto su ogni piattaforma e in tutte le salse tra porting e riedizioni varie (e già che ci siamo, sapete quanti giochi di Street Fighter esistono?), ma tutto ha avuto inizio proprio tra i cabinati, dove è divenuto realtà nel 1991. Street Fighter II ha cambiato per sempre il volto dei giochi di combattimento, conquistando milioni di appassionati con la sua giocabilità stellare, i suoi personaggi carismatici e le loro spettacolari mosse speciali, in cambio di quantità infinite di gettoni inserite nel suo coin-op.

The House of the Dead

C'è poco da fare, gli zombie esercitano un fascino unico e sono sempre soggetti perfetti per un videogioco. E l'idea di fare strage di non-morti a suon di pistola ottica attraverso giochi tecnicamente all'avanguardia per l'epoca era una sensazione irresistibile ai più. Ecco perché The House of the Dead è rimasto impresso nella mente e nel cuore dei giocatori: i primi due episodi della serie SEGA erano un concentrato di giocabilità e divertimento che ti spingeva a giocarli e rigiocarli per andare sempre più lontano, eliminando zombie e mostri di ogni genere.

Virtua Striker

Ancora SEGA, ancora una leggenda delle sale giochi. Impossibile non fermarsi a giocare a Virtua Striker ogni volta che si presentava l'occasione, grazie soprattutto al suo gameplay fluido ed immediato e la perfezione dei suoi controlli. Virtua Striker 2 in particolare ha toccato le vette di popolarità più elevate, divenendo così un'altra presenza imprescindibile nei bar e tra i preferiti dai giocatori, sempre pronti ad esaltarsi ad ogni gol messo a segno.

Ma la lista in verità potrebbe proseguire senza sosta considerata l'enorme quantità di videogiochi iconici che hanno accompagnato gli anni delle sale giochi. Raccontateci anche le vostre esperienze: quali sono stati i titoli che hanno consumato tutti i vostri risparmi?

