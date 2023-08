5 canzoni italiane che citano i videogiochi: le conoscete tutte?

I videogiochi hanno reclamato un posto di primo piano della cultura popolare, dunque non stupisce vederli citati anche in alcune canzoni italiane. I videogiochi hanno reclamato un posto di primo piano della cultura popolare, dunque non stupisce vederli citati anche in alcune canzoni italiane.

Eugenio Filardi - Amami Lara (1999)

Negli anni '90 Lara Croft era talmente popolare da approdare persino a Sanremo. Come? Con un brano musicale firmato ed interpetrato dal cantautore milanese Eugenio Filardi.

Intitolato "Amami Lara", racconta di un uomo solo che ha l'illusione di trovare un po' d'amore nella figura dell'archeologa, chiedendole cose come "Giochiamo ancora" oppure "Fermati un poco, esci dal gioco". La canzone piacque molto al pubblico, che la spinse fino alla quinta posizione, ma alla fine la giuria di qualità l'ha fatta crollare relegandola all'undicesimo posto di Sanremo 1999.

Eiffel 65 - My Console (1999)

Ok, la canzone non è in italiano, ma Maury, Jeffrey Jey e Gabry ponte, ovvero gli iconici Eiffel 65, lo sono eccome! In "Europop", sfolgorante album d'esordio datato 1999, oltre alla hit Blue (Da Ba Dee) è inclusa anche "My Console", canzone dedicata al mondo dei videogiochi.

In questo semplice ma trascinante brano, gli Eiffel 65 raccontano che giocano alla PlayStation tutto il giorno, divertendosi con titoli simbolo di un'intera generazione come Metal Gear Solid, Tekken 3, Omega Boost, Resident Evil, Gran Turismo, Ridge Racer, Oddworld e Winning Eleven - compagni di mille avventure per tutti i videogiocatori cresciuti nella seconda metà degli anni '90. Ascoltatela, fatevi prendere dal ritmo e divertitevi scovando tutte le citazioni!

Caparezza - Abiura di me (2008)

Nel 2008 Caparezza sforna "Le dimensioni del mio caos", album divenuto famoso non solo per "Vieni a ballare in Puglia", canzone solo all'apparenza trasvestita da tormentone che parla del delicato tema delle morti bianche in Puglia, ma anche per "Abiura di me", stracolma di riferimenti videoludici.

Crash, Puzzle Bobble, Double Dragon, Frogger, Sega Mega Drive, Guitar Gero, Resident Evil, Sonic, Metal Gear Solid, Amiga 500, Super Mario, Resident Evil, Ghost 'n' Goblins e Prince of Persia sono solamente alcuni dei videogiochi e console che vengono citati dal rapper di Molfetta, che utilizza la metafora videoludica per definire la propria identità di artista, dotata di un forte senso di ribellione e anticonformismo, e dell'incredibile dedizione nei confronti della sua arte, che lo rende paranoico ed ossessivo fino all'abiura di se stesso. Iconico anche il videoclip diretto da Bonsaininja, ispirato al classico della fantascienza Tron.

Club Dogo - P.E.S. (2012)

Pubblicata nell'ambito dell'album "Noi siamo il club" del 2012, "PES" ha trovato popolarità nell'estate di quello stesso anno quando, con grazie al suo ritmo irresistibile, trascinante e compassato, si è trasformata in un vero e proprio tormentone.

Basato su un campionamento del brano "Pro" del gruppo greco Locomondo e caratterizzato dalla partecipazione di Giuliano Palma, P.E.S. è un chiaro omaggio alla serie di videogiochi calcistici di Konami, Pro Evolution Soccer, conosciuta quest'oggi come eFootball. Piuttosto che inseguire tematiche profonde, il brano dei Club Dogo è un vero e proprio inno alla spensieratezza estiva e ad una stagione in cui viene voglia di stare lontani dallo stress, spiaccicarsi sul divano e giocare ai videogiochi - specialmente a PES.

Francesca Michielin - Noleggiami ancora un film (2018)

L'ultima canzone di questa carrellata, "Noleggiami ancora un film" di Francesca Michielin, non punta sul citazionismo sfrenato, configurandosi piuttosto come un pezzo autobiografico in cui l'autrice condivide il suo forte senso di nostalgia.

In un'epoca in cui le stagioni sono diventate incomprensibili, le musicassette non sono più in giro, i dischi non vengono più riprodotti in macchina e gli innamorati non si fanno più gli squlli per dirsi che si pensano, la Michielin trova conforto in ciò che le ricorda il suo passato, senza vergognarsi. "Ho ancora la PlayStation 1 ma non mi dispiace, no; Non mi vergogno", dice nella prima strofa della canzone, pubblicata nel 2018 nell'ambito dell'album 2640.

Tutti i videogiocatori hanno un gioco o una console in cui si rifugiano trovando conforto: il vostro qual è?