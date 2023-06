5 Castlevania bellissimi, da Symphony of the Night a Lords of Shadow

Ancora non sappiamo se un nuovo Castlevania per PS5 esiste o no dato che Konami non ha fatto ancora annunci in merito, tuttavia sono in tanti a sognare il ritorno dell'iconica serie dopo tanti anni di assenza. Aspettando novità, possiamo riscoprire i migliori titoli del brand.

Ecco di seguito cinque Castlevania bellissimi, meritevoli di essere riscoperti se ancora non avete avuto modo di giocarli.

Castlevania III Dracula's Curse

L'ultimo episodio della trilogia classica per NES è anche uno dei Castlevania più belli mai creati da Konami. Abbandonate le sperimentazioni viste in Castlevania II Simon's Quest, con Castlevania III Dracula's Curse si torna ad uno stile più vicino al capostipite della serie, arricchito con personaggi giocabili multipli, bivi da prendere tra un livello e l'altro, ed un level design per l'epoca eccezionale. Sicuramente duro e talvolta brutale, ma Castlevania III sa come regalare grandi soddisfazioni.

Super Castlevania IV

Primo titolo della serie ad approdare su Super Nintendo, a dispetto del nome Super Castlevania IV si pone come una sorta di reinterpretazione del primo episodio, ma del tutto rinnovato in termini di giocabilità, sfide e struttura dell'avventura. Il risultato è un Castlevania 2D all'ennesima potenza, nettamente perfezionato in termini di movimenti e controlli, e graziato da uno stile audiovisivo di eccellente caratura che lo rendono imperdibile.

Castlevania: Rondo of Blood

Uno dei titoli più simbolici del PC Engine, Castlevania Rondo of Blood si può considerare come l'apice della serie classica bidimensionale prima della svolta "Metroidvania". Splendido da giocare così come spettacolare da vedere e sentire, Rondo of Blood, tiene il giocatore incollato allo schermo per non lasciarlo più andar via, almeno non fino a quando non scorreranno su schermo i titoli di coda. Una Konami in stato di grazia lascia il segno ancora una volta.

Castlevania Symphony of the Night

La rivoluzione messa in atto su PlayStation porta alla nascita di un autentico capolavoro assoluto. Castlevania Symphony of the Night rinnova profondamente la sua serie di appartenenza abbracciando uno stile ludico più vicino ai Metroid di Nintendo. Un'enorme mappa da esplorare a piacimento, elementi RPG e continui power-up ed abilità da ottenere per accedere a nuove aree, tanti nemici e Boss da combattere e l'assoluto splendore grafico e sonoro fanno dell'avventura di Alucard uno dei punti più alti mai toccati dal brand, se non forse proprio il più alto in assoluto.

Castlevania Lords of Shadow

Ok, Castlevania Lords of Shadow si allontana notevolmente dallo stile ludico ed estetico dimostrato dal brand, eppure l'inizio della serie reboot targata MercurySteam è stato ugualmente memorabile. Prendendo spunto da produzioni molto popolari quali God of War, Devil May Cry e Shadow of the Colossus, Lords of Shadow incanterà i giocatori con un'avventura lunga e coinvolgente che mescola sapientemente azione, esplorazione e rompicapi. La splendida direzione artistica e le coinvolgenti musiche sono infine la proverbiale ciliegina sulla torta.

Ma di grandi esponenti della serie se ne potrebbero citare ancora diversi: The New Generation, Aria of Sorrow, Order of Ecclesia ed il capostipite stesso sono altri Castlevania assolutamente imperdibile per ogni fan del franchise che si rispetti. Se invece siete neofiti o più semplicemente volete allargare le vostre conoscenze, questi giochi fanno al caso vostro a meno di non voler essere ancora più precisi e seguire l'ordine con cui giocare i Castlevania, così da non perdervi nessun capitolo e nessun passaggio narrativo.