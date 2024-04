5 Collector's Edition di videogiochi che meritano di stare nella tua collezione

Le Collector's Edition rappresentano gli oggetti più bramati dai videogiocatori si definiscono collezionisti. Ricche di contenuti, belle da guardare e in edizione limitata, sono in grado di impreziosire una stanza più di ogni altra cosa. Ecco cinque Collector's Edition reperibili su Amazon che a nostro parere meritano tutta la vostra attenzione.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Collector's Edition

VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZONThe Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno dei videogiochi più acclamati del 2023 e fiore all'occhiello del catalogo di Nintendo Switch, è stato omaggiato con una edizione da collezione degna di questo nome. L'esclusiva scatola della Collector's Edition di Zelda Tears of the Kingdom racchiude al suo interno il gioco per Switch su scheda, una Steelbook, un set di quattro spillette, un artbook ricco di bozzetti e curiosità sulla lavorazione e un poster di metallo di ICONART.

Tekken 8 Collector's Edition The Lightning Fate

VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Alla saga di Tekken non è mai piaciuto passare inosservata, come dimostra anche la ricca Collector's Edition di Tekken 8, peraltro caratterizzata dall'altisonante nome The Lightning Fate. All'interno di una Scatola Premium trovano posto il gioco completo su disco, gli stickers della corporazione, la metal plate "Catena Infiammata", un anello metallico di Leroy Smith, 8 carte collezionabili, un gettone arcade da 5 cm, la speciale Steelbook "Faceoff) e una figure di Jin alta 25 centimetri.

Presente all'appello anche i bonus preordine digitali, ossia i Costumi d'Oro per i personaggi (32 in totale), la Skin Avatar Kinjin, il Pass Personaggi Giocabili "Anno 12 (4 personaggi giocabili aggiuntivi), il set t-shirt Tekken Classica (32 Design) per l'Avatar e le skin per l'avatar di Kazuya Mishima, Jin Kazama e Jun Kazama.

Marvel's Avengers L'Edizione Più Potente Della Terra

VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZONMarvel's Avengers se n'è andato in pensione ed è stato rimosso dagli store digitali, ma se siete dei fan sfegatati della Marvel e siete interessati ai gadget degli eroi più potenti della Terra, potreste recuperare la sua Collector's Edition, il cui prezzo non è proibitivo. Nell'Edizione Più Potente Della Terra ci sono una copia di Marvel's Avengers: Edizione Deluxe con custodia SteelBook esclusiva, la statuina bobblehead di Hulk, il portachiavi Mjolnir, la fibbia da cintura di Black Widow, i progetti dell'armatura prototipo di Iron Man, la spilla di Avenger onoraria di Kamala Khan e una foto di gruppo degli Avengers.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Collector's Edition

VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZONAi fan dell'anime consigliamo l'edizione da collezione di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm, un gioco di azione e combattimenti con battaglie ninja adrenaliniche e due diverse modalità narrative. I contenuti della Collector's Edition di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm sono raccolti in un box da collezione e comprendono il gioco completo, una copertina speciale reversibile, una Steelbook e un set di figure esclusive di Naruto e Sasuke (versione del 20° anniversario dell'anime).

A Space for the Unbound Collector's Edition

VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZONConcludiamo con qualcosa di davvero fresco, che non è ancora neppure uscita sul mercato. Parliamo della Collector's Edition di A Space for the Unbound, un gioco d'avventura in pixel-art ambientato nell'Indonesia rurale alla fine degli anni '90. L'Edizione da Collezione include include la Premium Collector's Box, il Gioco completo, il mini-booklet "A Space for the Unbound Tales", un portachiavi a forma di gattino "Amirale", uan scheda per il download della colonna sonora, un artbook da 250 pagine ricco di opere d'arte esclusive del regista e artista Dimas Novan, un CD con la colonna sonora, una spilla a forma di fiore giallo e una stampa artistica esclusiva.

