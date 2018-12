5 consigli per dominare nei combattimenti in Super Smash Bros Ultimate

Vi abbiamo già parlato delle 5 tecniche principali da padroneggiare in Super Smash Bros Ultimate. In questa mini-guida vi daremo 5 ulteriori consigli sul combattimento, aiutandovi a migliorare le vostre abilità e a dominare gli incontri.

Restate al centro dell'arena

Ci sono oltre 100 livelli tra cui scegliere in Super Smash Bros Ultimate, ma la maggior parte di essi si riduce a un'arena principale circondata da piccole piattaforme sospese. Come in una partita a scacchi, il posizionamento del vostro personaggio può fare la differenza in combattimento. La piattaforma principale è considerata la zona neutrale. Provate a mantenerne il controllo il più a lungo possibile. Questo vi aiuterà ad avere più opzioni di attacco e una maggiore libertà di movimento, costringendo l'avversario a giocare da una posizione meno favorevole.

Siate pazienti

Imparate a giocare con calma e a temporeggiare. Studiate l'avversario e attaccate nel momento giusto, senza mai abbassare la guardia. Essere difensivi non significa contare solo sullo scudo: bisogna sapersi muovere per evitare i colpi dell'avversario. Evitate la tentazione di rotolare costantemente. I nuovi giocatori spesso lo fanno, ma questa tecnica non può funzionare contro i giocatori più esperti. Lo stesso discorso vale per le schivate aeree. Concentratevi su come il vostro avversario può avvicinarsi in aria mentre cadete, evitando i suoi attacchi con la schivata direzionale.

Attacchi di inclinazione

Mettere a segno una buona combo vi aiuterà a danneggiare gravemente i nemici. Inclinando leggermente la levetta analogica in qualsiasi direzione e premendo il pulsante di attacco noterete delle mosse più piccole chiamate inclinazioni. Queste possono essere sfruttate per incrementare le combo e infliggere ulteriori danni rapidamente. Per la maggior parte dei giocatori, l'inclinazione in avanti e quella verso l'alto sono le più difficili da usare costantemente. Il movimento della levetta è così leggero che spesso si finisce accidentalmente per andare in avanti. Imparate a dosare questo movimento nel modo giusto.

C-stick

Il C-stick, o la levetta analogica destra se state usando il Pro Controller o due Joy-Con, è generalmente usata per fare attacchi rapidi. In realtà potrete sfruttarla molto più a fondo. Per prima cosa andate nel menu Impostazioni e portate la sensibilità dello stick su Alto, in modo da renderla più precisa. Successivamente, andate nelle Impostazioni del C-stick e scegliete se volete usarlo per le inclinazioni o per gli attacchi Smash. La scelta può dipendere dal personaggio e dalla strategia da adottare. Per alcuni lottatori è meglio configurare il C-stick per gli attacchi Smash, mentre in altri casi è preferibile optare per le mosse di inclinazione: sperimentate e trovate l'opzione più adatta caso per caso.

Allenatevi contro la CPU di livello 1

La CPU di livello 9 è impegnativa da affrontare, e paradossalmente può rivelarsi nociva in allenamento, dato che può farvi prendere alcune cattive abitudini in combattimento. Giocare contro la CPU di Livello 1, invece, è come allenarsi con un sacco da boxe. Avrete tutto il tempo e lo spazio necessario per migliorare l'utilizzo delle combo e delle varie tecniche. Fatelo per padroneggiare al meglio i vari personaggi del roster, imparando a utilizzare tutte le loro abilità speciali.