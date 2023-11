5 console brutte e inutili: ma cosa le hanno prodotte a fare?

Nella storia dei videogiochi sono tante le console che non hanno riscosso il successo sperato pur magari presentando caratteristiche interessanti. Ma in questo caso non vogliamo soffermarci sui flop, quanto su quelle piattaforme giunte sul mercato senza una idea precisa, senza un supporto adeguato.... senza crederci veramente insomma.

Gizmondo

Tra il 2004 il 2005 la compagnia svedese Tiger Telematics (nulla a che vedere con la Tiger Electronics americana) presenza Gizmondo, console multimediale con GPS, tecnologia GPRS per navigare sul web, schermo a colori, funzionalità PDA e chi più ne ha più ne metta. E i giochi? Alcuni anche famosi, come FIFA 2005 e SSX 3 di Electronic Arts, qualche strategico, qualche gioco d'azione in terza persona e fine, per un totale di meno di venti giochi usciti. Una console con una qualità costruttiva appena discreta, un software confusionario e senza una reale campagna di marketing a supporto. Pochi mesi dopo il lancio la compagnia svedese chiude e il fondatore arrestato dopo aver distrutto la sua Ferrari in un incidente dalle dinamiche poco chiare.

Bandai Playdia

Console casalinga mai giunta in Occidente, Bandai lancia Playdia in Giappone alle fine del 1994. Si tratta di un dispositivo pensato per un pubblico giovane con un controller piuttosto basico (un D-Pad e due tasti azione) e una lineup composta da una trentina di giochi (principalmente avventure interattive), tutti sviluppati dalla stessa Bandai e basati su anime e manga popolari come Dragon Ball Z, Gundam, Sailor Moon, Ultraman e Go! Go! Ackman. Playdia viene abbandonata già nel 1996, come detto senza mai uscire dai confini giapponesi e vendendo poche decine di migliaia di pezzi. Come poteva competere con le allora appena nate console 32-bit come PlayStation e Saturn?

N-Gage

Ibrido tra console portatile e telefono cellulare, N-Gage di Nokia viene lanciato sul mercato nel 2003, all'epoca la casa finlandese era una potenza del settore mobile e grazie al suo fiuto riesce a portare a bordo del progetto compagnie come SEGA e Eidos, che pubblicheranno giochi come Sonic e Tomb Raider su N-Gage. Cosa può andare storto? Tutto. N-Gage è scomodo come telefono e quasi inutilizzabile come console da gioco, lo schermo è troppo piccolo, i pulsanti sono scomodi e la batteria dura poco. Nokia ci riproverà nel 2004 con il redesign N-Gage QD, più piccolo e compatto, inutile come il primo modello.

R-Zone

Il Virtual Boy di Nintendo è stato un flop, giusto? Nessun dubbio. E cosa fa la Tiger, dopo aver prodotto milioni di videogiochi portatili LCD? Esatto, crea una console basata sulla stessa idea del Virtual Boy e quindi ecco R-Zone, un caschetto fa indossare che permette di giocare in Realtà Virtuale grazie ad uno schermo integrato capace, esattamente come l'hardware Nintendo, di mostrare solo un colore, ovvero il rosso, su sfondo nero. R-Zone è scomodo, provoca mal di testa e il controller è inutilizzabile. Il senso di lanciarla sul mercato? Nessuno lo sa, oltretutto la console era accompagnato da giochi di grande richiamo come Mortal Kombat 3 e Daytona USA... ma non è servito a nulla.

Game.com

Ancora Tiger, che dopo il flop di R-Zone torna nel mercato dei videogiochi con Game.com nel 1997. Il nome è futuristico ma c'è un motivo, la console può connettersi a internet per giocare online, scambiare messaggi e contatti con altre unità. Game.com è fondamentalmente un palmare business (agenda, calcolatrice, contatti, organizer) prestato al gaming, il design ricorda effettivamente quello del Game Gear di SEGA ma ci sono tanti problemi, principalmente con lo schermo a toni di grigio che soffre di un ghosting spaventoso.

Inutilizzabile per giocare, ed è un peccato perché Game.com ha ospitato anche giochi come Duke Nukem 3D, Resident Evil 2 e Sonic Jam, oltre al solitario preinstallato. Perché tutti noi quattordicenni dell'epoca volevamo giocare a solitario su una console portatile, vero?