5 console PlayStation davvero rarissime che oggi valgono una fortuna

Negli corso degli anni, Sony ha prodotto centinaia di varianti di console PlayStation in edizione limitata dedicate a giochi specifici o più semplicemente con una tonalità di colore particolare. Molte di queste sono state distribuite solo in alcuni mercati o in poche decine di migliaia di pezzi, fattori che hanno contribuito a farne schizzare il valore alle stelle.

PlayStation 2 Slim Pink Edition

Il nero era il colore tipico di PlayStation 2 ma la versione Slim introdotta nel 2004 ha introdotto un tocco di vivacità portando in dote nuove colorazioni, tra cui una speciale Pink Edition a tiratura limitata, interamente rosa. Esatto, console rosa, DualShock rosa e confezione rosa. All'epoca l'avete snobbata ma oggi il suo valore supera ampiamente i 1.200 euro sui siti di aste online.

PlayStation 4 Pro Spider-Man Limited Edition

Nel 2018, Sony lancia Marvel's Spider-Man e insieme al gioco dell'Uomo Ragno esce anche uno speciale bundle PS4 PRO con console rossa e il logo del ragnetto in bianco sulla parte frontale, insieme ad un DualShock 4 dello stesso colore. Bella vero? Oggi per acquistarla dovrete sborsare circa 1.000 euro.

PSP God of War Entertainment Pack

Questa PSP rossa è stata prodotta nel 2008 per celebrare il lancio di God of War Chains Of Olympus. Il pacchetto "Entertainment Pack" include la PSP, una copia del gioco, un codice per scaricare Syphon Filter Combat Ops e un UMD con il film Superbad. Nel 2023 questa console, in confezione integra mai aperta, vale oltre 700 euro.

PlayStation Vita Hatsune Miku Limited Edition

La idol Hatsune Miku è ancora oggi popolarissima in Giappone ma all'epoca di PSP e PlayStation Vita era all'apice della sua popolarità, grazie alle apparizioni in spot di brand come Toyota, Dominos e Family Mart. Questa PlayStation Vita bianca e argento è stata realizzata per il lancio di Hatsune Miku Project Diva F: volete comprarla? Il pacchetto che include console + gioco richiede un esborso di circa 500 euro.

PlayStation 4 Pro 500 Million Edition

Nel 2018 Sony raggiunge il traguardo delle 500 milioni di console PlayStation vendute e lo festeggia con una edizione speciale limitata di PS4 PRO, distribuita in 50.000 esemplari in tutto il mondo. Una console con scocca di colore blu scuro trasparente e dettagli color rame con tanto di targhetta numerata. Il prezzo? Supera tranquillamente gli 800 euro.