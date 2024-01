5 console trasparenti semplicemente irresistibili: ma quanto erano belle?

Era il tempo dei miti e delle leggende: fino a non tantissimi anni fa era piuttosto comune vedere console trasparenti, magari in edizione limitata d'accordo, ma comunque il trend era molto radicato. E alcune, bisogna essere onesti, sono riuscite meglio di altre: ecco 5 console trasparenti davvero bellissime.

Nintendo 64 Clear Color

Prendendo spunto dall'iMac di Apple (che del resto tra il 1999 e il 2000 spopolava in tutto il mondo) Nintendo lancia una serie limitata di N64 con scocca trasparente in vari colori. Nero, blu, arancione, rosa, viola e chi più ne ha più ne metta. Una colorazione più bella dell'altra, non siete d'accordo?

Xbox Crystal

Nel 2004 esce in Europa Xbox Crystal, una versione completamente trasparente della prima Xbox, venduta insieme ad un controller a sua volta trasparente. Una scocca lucida e brillante permette di ammirare l'hard disk interno e il lettore DVD, oltre a viti, ferraglia, prese e circuiti stampati. E come si abbinava bene, a tutto quel verde...

PlayStation 2 Ocean Blue

E' una PlayStation 2, è trasparente ed è blu come il fondo dell'oceano. Cosa chiedere di più? Forse un logo in una tinta diversa dal momento che blu su blu non stava proprio benissimo, ma questa è davvero una piccolezza. Anche in questo caso, la console veniva venduta con un DualShock 2 dello stesso colore.

Game Boy trasparente

E' stata forse la prima console trasparente in assoluto, di sicuro la prima portatile con questo tipo di scocca. E passare da un mattoncino grigio a un mattoncino trasparente fu una vera rivoluzione, tanto è vero che il Game Boy trasparente è stato oggetto di desiderio di molti bambini nati negli anni '90. D'accordo, la mascherina intorno allo schermo era troppo scura e in realtà la scocca trasparente rifletteva talmente male la luce da causare problemi di visibilità ma... è il 1996, entri con un Game Boy trasparente in classe e sei il re della tua scuola. Va tutto bene.

PS4 PRO 500 Million Edition

Uscita nel 2018 per festeggiare il traguardo delle 500 milioni di console PlayStation vendute, questa edizione limitata di PS4 PRO è davvero intrigante con una scocca blu scuro trasparente e dettagli (come il simbolo PS) color rame. Esiste anche un DualShock 4 dello stesso colore.