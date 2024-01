5 copertine dei videogiochi talmente belle da meritarsi un quadro o un poster

Con l'affermazione del digitale alcuni rituali sono andati perduti. Un tempo l'esperienza di gioco cominciava all'uscita dal negozio, mentre si stringeva tra le mani la custodia del videogioco appena acquistato per ammirare la sua copertina. Alcune erano talmente belle da essersi meritate un imperituro posto nell'immaginario videoludico.

Scavando nei nostri ricordi, abbiamo pescato cinque cover di videogiochi classici talmente belle che non sfigurerebbero affatto in casa sotto forma di un poster o un vero e proprio quadro.

The Secret of Monkey Island (1990)

La copertina di The Secret of Monkey Island, primo episodio della leggendaria saga punta-e-clicca di Ron Gilbert, dimostra che il lavoro degli artisti tradizionali è insuperabile e dotato di un fascino senza tempo. Disegnata da Steve Purcell, l'illustrazione mostra in primo piano il protagonista Guybrush Threepwood e la sua amata Elaine Marley, seguiti a ruota da una serie di personaggi secondari sui quali incombe un inquietante teschio.

Another World (1991)

Nella sua semplicità, l'artwork di copertina di Another World riesce a catturare perfettamente lo spirito di un classico del genere avventuroso e del sci-fi, che vede un povero scienziato finire malauguratamente trasportato su un pianeta alieno. A realizzarla è stato lo stesso autore del gioco, Éric Chahi, che ha mantenuto la totale indipendenza e il completo controllo del progetto durante tutto il suo sviluppo. L'immagine mette in risalto il fascino dell'ignoto e la sconfinata magnificenza del pianeta alieno, tanto affascinante da guardare quanto pericoloso da esplorare.

DOOM (1993)

Il Doom Slayer che si erge su una roccia crivellando di colpi dei demoni che cercano, ovviamente invano, di mettere fine alla sua furia è pura arte infernale che dobbiamo a Don Ivan Punchatz, disegnatore classe 1936 che è venuto a mancare nel 2009. Se il mito del Doomguy vive ancora oggi è anche merito della copertina del primo, seminale DOOM del 1993.

Panzer Dragoon (1995)

La coesistenza tra creature e macchine è al centro della copertina di Panzer Dragoon, rail shooter di SEGA che ha visto la luce nel 1995 su SEGA Saturn. Nel realizzare la stupenda copertina e il poderoso drago blu al suo centro è stato l'artista francese Jean Giraud, meglio noto come Moebius, la cui produzione ha anche funto da ispirazione primaria per la creazione del mondo di gioco di Panzer Dragoon. Peccato che questo artwork sia rimasto esclusivo del mercato giapponese: le cover occidentali presentavano dei render 3D ben più anonimi.

Ico (2001)

La cover europea e giapponese di Ico è senza mezzi termini una delle più belle della storia dei videogiochi. Disegnata da Fumito Ueda in persona e ispirata al quadro "La nostalgia dell'infinito" del pittore italiano Giorgio de Chirico, vede il protagonista e Yorda fuggire in direzione del Sole circondati da imponenti architetture. Nulla a che vedere con la terrificante copertina che hanno dovuto sorbirsi i nostri colleghi videogiocatori americani.