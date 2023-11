5 copertine di GTA 6 bellissime ma fake: la passione dei fan non ha limiti!

Dopo aver ripercorso l'incredibile storia di GTA, inganniamo l'attesa per il primo trailer di GTA 6 andando alla scoperta delle 'migliori copertine fasulle' di Grand Theft Auto VI realizzate dagli appassionati della saga culto di Rockstar Games.

Negli anni trascorsi sognando di giocare la campagna principale e le attività multiplayer del prossimo kolossal multimilionario della Grande R, sono stati in tanti a fare appello alla propria creatività per ipotizzare il possibile aspetto del logo ufficiale, della copertina e degli artwork esplicativi. Siete pronti a fare un tuffo nella fervida immaginazione dei fan?

Nota Bene: tutte le immagini sono state reperite su social, forum e motori di ricerca, non siamo riusciti purtroppo a risalire agli autori degli artwork, se avete notizie in tal senso lasciateci un commento, provvederemo a citare gli artisti delle single opere.

Una storia incentrata su una protagonista donna?

Tra gli innumerevoli artwork fan made che fanno ormai da anni il giro dei social e dei forum più frequentati troviamo il bozzetto realizzato da chi, riallacciandosi ai leak sulla storia di GTA 6 con una protagonista donna, immagina l'aspetto del principale personaggio femminile. Le anticipazioni rimbalzate in rete nei mesi scorsi, d'altronde, sottolineavano il possibile coinvolgimento di Alexandra Echavarri in GTA 6 nei panni di Lucia, la protagonista femminile citata a più riprese dalle immancabili 'gole profonde' interne a Rockstar.

I mille volti di Project Americas

Tra i temi più ricorrenti dei creatori di copertine e key art amatoriali troviamo gli indizi sulla mappa di Project Americas, il nome in codice di GTA 6 che sarebbe stato adottato da Rockstar Games sin dalle battute iniziali del processo di sviluppo. Stando alle indiscrezioni e alle ipotesi della community, GTA 6 dovrebbe infatti vantare una mappa molto più ampia di quella esplorata da Michael, Trevor e Franklin in Grand Theft Auto V. Le dimensioni spropositate della mappa sarebbero dovute, sempre in base ai leak, a una storia strutturata in modo tale da farci vivere in diverse epoche storiche.

Sole, mitragliatrici e sei in pole position!

Una delle immagini fan made più interessanti di GTA 6 si limita a immortalare una via soleggiata e il logo (anch'esso non ufficiale), quasi a simboleggiare l'enorme importanza di una serie che non ha certo bisogno di essere 'presentata' al grande pubblico. Molto probabilmente il minimalismo a cui guarda il creatore di questa key art amatoriale sarà ben lontano dagli sfarzi e dall'opulenza visiva della copertina e delle primissime immagini di GTA 6, ma per averne la controprova non ci resta che attendere fino a inizio dicembre e ammirare il primo video di Grand Theft Auto VI.

Cinquanta sfumature di viola

Partendo dalle anticipazioni condivise dagli ultimi leak, l'utente di Reddit conosciuto come Aurum616 ha provato a ricostruire l'aspetto ipotetico del logo di GTA 6. Stando alle voci di corridoio circolate in rete in questi mesi, il logo del prossimo Grand Theft Auto dovrebbe assumere un aspetto molto simile a quello di GTA 5, ma con elementi cromatici di rottura rappresentati dall'utilizzo del viola (e delle sue mille sfumature) come colore predominante. Di particolare interesse è poi il lavoro svolto dal redditor per realizzare il font che dovrebbe essere utilizzato da Rockstar per rappresentare a schermo il 6 in numeri romani. Quanto al resto, come il tema in sottofondo, il creatore di contenuti si affida a una schermata bianca per lasciare che siano gli appassionati a riempire quel vuoto con la propria immaginazione

Motori ruggenti

Come suggerito dal titolo stesso della serie, le auto sono da sempre una colonna portante dell'esperienza di gioco offerta da GTA. Eppure, nella crescita esplosiva della popolarità di GTA Online i veicoli hanno ricoperto un ruolo relativamente marginale nei piani di Rockstar. L'artwork fan made di GTA 6 che si limita a immortalare uno sfondo cittadino con un'auto in procinto di sfrecciare per le strade soleggiate di una ridente metropoli prova a 'riequilibrare' questa aspetto del supporto post-lancio di GTA 5.

Menzione d'onore: l'omaggio a Ray Liotta

In chiusura d'articolo non potevamo unirci al cordoglio per la scomparsa di Ray Liotta che ha prestato la propria voce a Tommy Vercetti in GTA Vice City: il compianto attore hollywoodiano conosciuto per le sue interpretazioni in film culto Quei Bravi Ragazzi viene omaggiato dalla community di Grand Theft Auto con un artwork che lo ritrae pensieroso sullo sfondo di una città costiera degli Stati Uniti. E voi, cosa vorreste ammirare sulla copertina e negli artwork ufficiali di Grand Theft Auto VI? Fatecelo sapere con un commento!