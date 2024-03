5 copertine tremende che vorremmo non avere mai visto: vade retro!

Qualche settimana fa siamo andati alla scoperta di cinque tra le cover più belle della storia dei videogiochi, tuttavia dobbiamo ammettere che nel corso degli anni sono state partorire anche delle atrocità inguardabili. Queste cinque copertine dimostrano che non c'è limite al peggio!

Kong (Commodore 64, 1983)

Non solo era una copia carbone di Donkey Kong, ma aveva anche una copertina al limite dell'indecenza, sia per costruzione che per aspetto. Non sappiamo neppure da dove cominciare per descrivere cosa c'è che non va. La bocca iperrealistica di Kong, innanzitutto, incute terrore e disgusto, inoltre non capiamo perché l'uomo con il martello ha quel naso così lungo. Difficile comprendere anche l'espressione inappropriatamente annoiata della donna, visto che viene stretta nel pugno di uno scimmione gigante. Infine, non possiamo sorvolare neppure sul nome della software house, Anirog, che essendo scritto in grande in cima alla cover ha indotto numerosi videogiocatori a scambiarlo per il vero titolo del gioco.

Pro Wrestling (Master System, 1986)

Sono troppe le cose sulle quali non riusciamo a sorvolare, a cominciare dal font anonimo del titolo fino all griglia su fondo bianco, che oltre a non avere nulla a che fare con il wrestling ricorda un quaderno a quadretti delle elementari. L'elemento più disturbante e inspiegabile della cover di Pro Wrestling è tuttavia rappresentato dal wrestler che effettua un headlock sulla sua stessa testa. Cosa abbiamo appena visto?

Eliminator Boat Duel (NES, 1991)

Scusate, non riusciamo a scrivere dopo aver visto questo disastro in technicolor. Siamo finiti in un trip psichedelico a causa degli colori accecanti scelti senza alcun criterio per rappresentare un motoscafo in corsa sull'oceano. Nemmeno l'arcobaleno è tanto colorato.

Bust-A-Move 2: Arcade Edition (PlayStation, 1996)

Possiamo anche comprendere il messaggio che vuole far passare, ovvero quello di un gioco "così assuefacente che dovrebbe essere considerato illegale". In realtà, l'unica cosa che dovrebbe essere illegale di Bust-A-Move 2: Arcade Edition è la cover, una scialba imitazione di Arancia Meccanica nella quale l'inguardabile faccione di un uomo con gli occhi tenuti aperti dai fiammiferi è stato appiccicato in svariate palle fluttuanti.

Real Madrid: The Game (Wii, 2009)

"Il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio", disse il saggio Giovanni in Tre uomini e una gambe. In questo caso non ci sono gambe di legno di mezzo, ma l'impressione è che chiunque sarebbe stato in grado di fare meglio del responsabile della copertina di Real Madrid: The Game per Nintendo Wii. I giocatori sono stati appiccicati alla bell'e meglio sul Santiago Bernabeu, mentre il titolo del gioco, oltre ad avere un font anonimo, presenta anche un imperdonabile errore di battitura: Realmadrid al posto di Real Madrid.

