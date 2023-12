5 cose su Hideo Kojima che tutti i fan devono sapere

Hideo Kojima non ha certo bisogno di chissà quali presentazioni: stiamo parlando di uno dei più grandi game designer dell'industria videoludica, autore versatile e visionario che ha dato vita a brand innovativi come Metal Gear e Death Stranding, e per questo amato dalla critica e pubblico di tutto il mondo.

Sono tante le sfumature che caratterizzano la sua figura e personalità, ed ora vi citiamo 5 cose da sapere su Hideo Kojima, così da conoscere più a fondo la carriera del brillante sviluppatore a capo di Kojima Productions:

Il suo primissimo videogioco

Kojima è famoso per le tematiche profonde e mature che tratta nelle sue opere, oltre per la grande caratterizzazione dei suoi personaggi. Ma anche lui è partito letteralmente da zero, con il suo primo gioco lontanissimo da ciò che ci si potrebbe aspettare dalla sua mente: il primo titolo al quale ha lavorato nella sua carriera è Penguin Adventure per MSX del 1986, un particolare Racing Platform con protagonista un pinguino. All'epoca Kojima aveva 23 anni, ed ha preso parte al progetto come assistant director.

La vita privata

Kojima è estremamente riservato riguardo la sua vita privata, che non mostra praticamente mai attraverso i suoi canali social. Da quel poco che è noto, sappiamo che il designer giapponese è sposato ed ha un figlio, oltre ad avere anche un fratello. Ha perso il padre quando era ancora giovanissimo, a soli 13 anni.

I suoi film preferiti

Come è noto, Kojima è un profondo appassionato di cinema, e non è un caso che il suo lavoro in ambito videoludica sia stato fortemente influenzato dal suo amore per il grande schermo. In più occasioni Hideo Kojima ha svelato quali sono i suoi film preferiti, citando capolavori come Blade Runner, Taxi Driver e 2001 Odissea nello Spazio giusto per fare alcuni nomi. Grandi apprezzamenti anche per 1997 Fuga da New York e per il suo protagonista Jena Plissken, preso come fonte d'ispirazione per dare vita al personaggio di Solid Snake in Metal Gear Solid.

Stava per lasciare Konami già nel 2001

Le strade di Kojima e Konami si sono separate definitivamente nel 2015, ma il divorzio tra le due partì rischiò di concretizzarsi tanti anni prima, precisamente nel 2001. Il lancio di Metal Gear Solid 2 fu a serio rischio a causa dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, con il gioco previsto in uscita a ridosso dei tragici eventi che sconvolsero il mondo. All'epoca Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty conteneva sequenze legate sia al World Trade Center che al Pentagono, e pubblicare il gioco con tali contenuti a ridosso della tragedia era un rischio che Konami non aveva intenzione di correre. Data la difficile situazione e il lancio del gioco in serio dubbio, Kojima era pronto a lasciare Konami già in quel momento, ma un dirigente Konami si assunse tutti i rischi assieme a lui e decisero infine di pubblicare l'opera il 13 novembre del 2001 negli USA, ottenendo il tripudio della critica internazionale. Una difficile scommessa vinta appieno.

Non ha alcuna intenzione di ritirarsi

Nel 2023 Hideo Kojima ha compiuto 60 anni ed ha alle spalle una carriera non solo molto lunga, ma anche colma di grandissimi successi. Eppure Kojima non ha alcuna intenzione di ritirarsi: per il designer nipponico, sviluppare videogiochi e "creare cose" in generale significa vivere e dunque non pensa minimamente alla pensione, concetto che per lui "non esiste". Aspettiamoci dunque ancora grandi cose dall'iconico autore in attesa di vedere in azione i suoi prossimi progetti, Death Stranding 2 e OD.