5 cose che non sai su Carl CJ Johnson, protagonista di GTA San Andreas

Protagonista di Grand Theft Auto: San Andreas, CJ è un personaggio che segue una lunga evoluzione nel corso del gioco. Tuttavia, ci sono alcune curiosità che lo riguardano che non tutti conoscono, o ricordano.

È il primo protagonista di GTA che sa nuotare

Carl Johnson è il primo personaggio giocabile della serie ad avere la capacità di nuotare. GTA: San Andreas è il primo gioco, infatti, che ci consente di attingere alle nostre capacità polmonari, di nuotare e di immergerci.

C’è anche una specifica missione nel gioco in cui occorre completare una sezione subacquea prima di arrivare alla nave e procedere con l’incarico. La missione di per sé richiede una capacità polmonare del 20%, il che necessita di un po’ di allenamento.

Ha lavorato per un personaggio di GTA 3

Nonostante CJ lavori per il boss della mafia Salvatore Leone, un personaggio di GTA 3, durante il suo periodo a Las Venturas, quando viveva a Liberty City CJ ha lavorato anche per suo figlio Joey, un altro personaggio di GTA 3. Joey gestiva un’officina in GTA 3 dove lavorava come meccanico. CJ dirà di aver rubato auto per Joey quando incontrerà Salvatore per la prima volta, come confermato nel cortometraggio “The Introduction”.

Un protagonista che incontra un altro protagonista

CJ incontra inconsapevolmente il protagonista di GTA 3 quando i due si trovano a gareggiare l’uno contro l’altro. È il primo protagonista della saga di GTA a incontrare un altro protagonista della serie. L'episodio di CJ è ancora uno dei più amati, al punto che un fan ha reimmaginato GTA San Andreas in Unreal Engine 5.

L’officina a San Fierro che CJ acquisisce come attività in origine apparteneva proprio a Claude, dopo che quest’ultimo ha lasciato San Andreas con Catalina.

CJ può chiedere una foto a un membro della gang

In GTA: San Andreas, CJ può reclutare membri della gang di Grove Street una volta guadagnato sufficiente rispetto nel gioco. Dopo che un membro della gang si sarà unito alla squadra, CJ può chiedere a uno di loro di scattargli una foto. In tal caso, è necessario equipaggiare la fotocamera e avvicinarsi a un componente della gang per assistere a un’interazione unica. Possiamo metterci in posa e aspettare e farci immortalare nel nostro profilo migliore.

Se non sa che fare, canticchia

Quando lo lasciamo fermo per un po’, tra le attività che CJ userà per passare il tempo, anziché girarsi i pollici, c’è il canto. CJ canterà effettivamente alcune delle canzoni del gioco mentre lo teniamo inattivo, in modo assolutamente coerente con la colonna sonora che cattura gli anni in cui è ambientato GTA: San Adreas.

Alcuni esempi di motivetti che possiamo sentirlo canticchiare sono Ain't Nothin But A G Thang di Dr. Dre, You Dropped a Bomb on Me di The Gap Band e My Lovin' (You're Never Gonna Get It) di En Vogue.