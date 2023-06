5 cose da sapere su Assassin's Creed Mirage: protagonista, trama e mappa

Assassin's Creed Mirage è il nuovo titolo tratto una delle serie più longeve e amate di Ubisoft. Questo nuovo capitolo si riappropria di alcuni elementi cardine della sua formula originale per riportare il franchise alla sua antica gloria.

Assassin's Creed Mirage è previsto uscire il 12 ottobre 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Cosa sappiamo fino ad adesso di questo nuovo capitolo? Ecco 5 cose da sapere assolutamente.

Assassin's Creed Mirage è un ritorno alle origini

Una delle ragioni che hanno alimentato la trepidazione attorno ad Assassin's Creed Mirage è sicuramente rappresentata dalla volontà di Ubisoft Bordeaux di tornare alle origini della serie. Ecco perché il gioco sarà un omaggio al capostipite della saga uscito nel 2007. I giocatori ritroveranno in larga quantità le amate sequenze stealth e parkour, con un protagonista - Basim Ibn Ishaq - che si evolverà progressivamente fino a far proprio il credo dell'assassino: uccidere nell'ombra. Potremo addirittura applicare un filtro grafico ispirato al primo capitolo della serie.

La storia sarà più lineare

Rispetto ai capitoli più recenti, la trama di Assassin's Creed Mirage mira a essere più lineare e meno dispersiva. Si tratta di una precisa scelta narrativa che mira a ricalcare, ancora una volta, i primi capitoli della saga, senza per questo rinunciare alla libertà di esplorazione. La trama è un racconto di formazione che vedrà la trasformazione di Basim Ibn Ishaq da ladruncolo di strada fino a Maestro Assassino e promette di essere ricca di intensità. Tutto l'intreccio, inoltre, sarà compiuto: inizierà con questo capitolo e terminerà con questo capitolo.

E' ambientato in Medio Oriente

Assassin's Creed Mirage è ambientato nella Baghdad del IX secolo, precisamente nell'anno 861, nell'Epoca d'oro islamica, qualche decennio prima degli eventi narrati in Assassin's Creed Valhalla. In quegli anni Baghdad era il centro del mondo, il punto di snodo in cui si incontravano arte, sapere, scienza, commercio, innovazione e potere.

La mappa di gioco è più piccola rispetto al passato

Dopo aver pubblicato il nuovo gameplay di Assassin's Creed: Mirage, gli sviluppatori hanno precisato che le dimensioni della mappa di gioco saranno ben minori rispetto a quelle di Assassin's Creed Valhalla, ma confrontabili ad Assassin's Creed: Revelations e Assassin's Creed: Unity. Baghdad sarà suddivisa in quattro diversi quartieri, che spaziano dalle botteghe di Karkh ai fiorenti giardini della Città rotonda. Il team di sviluppo promette un'esplorazione autentica e una città viva, i cui abitanti reagiranno a ogni nostro movimento.

Basim Ibn Is'haq è già comparso nella serie

Chi ha giocato ad Assassin's Creed Valhalla non mancherà di riconoscere Basim Ibn Is'haq, che è anche il protagonista di Assassin's Creed Mirage. In quest'ultimo episodio della serie, seguiremo la sua storia venti anni prima per scoprire la sua ascesa all'olimpo dei Mastri Assassini. In questo senso, i giocatori potranno anche raggiungere Alamut, la leggendaria fortezza degli Assassini che gettarono le basi del Credo, ritrovando un ulteriore omaggio alle radici storiche della serie.