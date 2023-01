5 cose da sapere assolutamente prima di comprare Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy ci permetterà di vivere una magica avventura nel mondo di Harry Potter e, in attesa di poterlo esplorare, ecco cinque cose da sapere sul gioco, tra modalità grafiche, doppiaggio in italiano e longevità.

Piattaforme e date di uscita

Per prima cosa, Hogwarts Legacy uscirà su tante piattaforme ma in momenti diversi. Il 10 febbraio vedrà la luce su PS5, Xbox Series X, Series S e PC, mentre farà il suo debutto il prossimo 4 aprile su PS4 e Xbox One. Infine, dal 25 luglio sarà disponibile anche su Nintendo Switch. Sappiate inoltre che coloro che prenoteranno Hogwarts Legacy Deluxe Edition o la Digital Deluxe Edition per PS5, Xbox Series X, Series S e PC potranno iniziare a giocare dal 7 febbraio 2023 anziché dal 10 febbraio, con 72 ore di anticipo rispetto al day one. La Standard Edition e la Deluxe Edition per PlayStation 4 e Xbox One al contrario non disporranno dell’accesso anticipato.

Doppiaggio in italiano

A seguito della pubblicazione del gameplay trailer in italiano di Hogwarts Legacy, con la voce narrante di Claudio Moneta, è arrivata una conferma certamente importante per i fan del gioco: l’avventura non disporrà soltanto di sottotitoli nella nostra lingua ma sarà completamente doppiata in italiano, sebbene il cast non sia stato ancora reso noto.

La longevità e i contenuti tagliati

A discapito dell’uscita prevista per il 16 febbraio, l’artbook ufficiale di Hogwarts Legacy è stato oggetto di leak e ha svelato informazioni importanti sulla longevità del gioco e non solo. Stando a quanto trapletato, infatti, l’Action RPG richiederà 35 ore per il completamento della quest principale e altre 35 per poter scoprire pienamente tutto ciò che la mappa ha da offrire, per un totale di 70 ore di contenuti, tra missioni secondarie e puzzle di Merlino. L’artbook inoltre ha svelato che il Quidditch, l’amato sport magico che ha arricchito la personalità del mondo di Harry Potter, fosse inizialmente previsto nei piani degli sviluppatori, salvo poi essere rimosso dal gioco a causa di motivazioni sconosciute. In futuro verrà aggiunto all’esperienza di base tramite DLC? Solo il tempo ce lo dirà.

Modalità grafiche

In materia di presentazione visiva, Hogwarts Legacy vanta diverse modalità grafiche sulle console next-gen, per la gioia di coloro che vogliono vivere al meglio l’avventura in base alle proprie preferenze. Questo viaggio nel Wizarding World offrirà una soluzione per la fedeltà visiva a 30 fps, come pure l’immancabile modalità Performance a 60 fps. Confermate anche delle scelte aggiuntive per coloro che possiedono un TV o un monitor con supporto al Variable Refresh Rate, che potranno personalizzare ulteriormente l’esperienza visiva.

Accessibilità

Ultima ma non per importanza è l’attenzione degli sviluppatori all’accessibilità, così da permettere a un vasto numero di appassionati di godersi questa nuova storia nel mondo magico. Cominciamo dalle modalità pre-impostate per i daltonici e dal commento del menu in tutte le lingue supportate. Ci sono poi le modifiche alla dimensione dei testi, la regolazione dell’intensità del tremolio della telecamera e il supporto a PlayStation Zoom e Xbox Magnifier. Da citare sono anche le quattro opzioni di difficoltà, la possibilità di attivare promemoria e suggerimenti, di far visualizzare gli effetti sonori a schermo e regolare sfocatura di movimento, aberrazione cromatica, profondità di campo e grana della pellicola. Hogwarts Legacy offrirà queste e altre impostazioni, per dare la possibilità all’utenza di personalizzare la propria esperienza.