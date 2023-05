5 cose da sapere assolutamente prima di giocare a Diablo 4

Diablo 4 sta per arrivare: il gioco Blizzard è disponibile dal 2 giugno in Accesso Anticipato (ecco quando aprono i server di Diablo 4) ma prima di iniziare a giocare vi ricapitoliamo cinque cose da sapere assolutamente sul nuovo gioco della serie Diablo.

Cross platform, cross play e cross save

Come abbiamo già visto come funzionano Cross Play e Cros Save in Diablo 4, ci sarà la possibilità di giocare con i vostri amici anche senza possedere per forza una stessa console: basterà, infatti, aggiungerli alla vostra “lista amici” dopo aver creato un account Battle.net. Ma non è tutto. Il titolo annovera un’altra importantissima funzione: il cross-save o cross-platform. Durante il vostro gameplay, infatti, potrebbe capitarvi la necessità di spostarvi da un dispositivo ad un altro per continuare l’esplorazione e avere un account battle.net si rivela, per la seconda volta, la soluzione giusta per voi. Grazie alle sue funzionalità potrete godervi il titolo da più dispositivi senza perdere i vostri progressi.

Effetti di stato: quali sono e come riconoscerli

Spostiamo ora l’attenzione su tutti i Buff e i Debuff presenti in Diablo 4 che il gioco ci mostra perlopiù "cambiando" l’icona del Globo della Salute. La Fortificazione è la riduzione di qualsiasi tipo di danno del 10%. Potete riconoscerlo guardando il vostro “globo della salute”: se è del tutto ricoperto di un alone rossastro, avete la Fortificazione al massimo. Le Barriere, invece, sono dei punti vita bonus aggiunti ai vostri hp. Potete riconoscere questo status quando il vostro “globo della salute” è ricoperto da una patina bluastra. Spostiamoci sugli status di Raggelato. I bersagli colpiti da questo status saranno più lenti. In caso di accumulo del debuff in questione si otterrà Congelato che impedirà qualsiasi movimento o attacco per diversi secondi trasformando voi o i nemici in statue di ghiaccio.

La Vulnerabilità è il debuff che farà subire al vostro personaggio un ulteriore 20% di danni in più. In questo caso il vostro globo sarà scheggiato. Quando compare una banda gialla sopra la vostra vita, sarete vittima di Avvelenamento che si manifesterà danneggiandovi nel corso del tempo. Con una vitalità di 80% o superiore abbraccerete lo status di "in salute", ma attenzione! Con una salute di 35% o inferiore incapperete, invece, nello status “ferito” ed è molto importante essere “in salute” per soddisfare determinati requisiti delle abilità.

Infine, troviamo “inarrestabile”. Questo status garantisce al vostro personaggio un’immunità contro tutti quegli effetti che vi rallentano, come le trappole o i già citati status di Raggelato e Congelato.

Classi di Diablo 4

Quando dovrete creare il vostro personaggio, avrete a disposizione cinque classi che vi offriranno un approccio unico al titolo. Il Barbaro, ad esempio, può fungere da tank considerata la sua forza e la capacità, seppur limitata, di rigenerazione. Il Druido vi permetterà trasformarvi in animali, mentre il l’Incantatore di usare incantesimi formidabili. Il Negromante, invece, vi fornirà la possibilità di usufruire di minions per sconfiggere i vostri nemici. In alternativa, se preferite un personaggio agile e capace di uccidere dalla distanza, il Tagliagole è la classe che fa per voi. A proposito, qual è la classe migliore per iniziare su Diablo 4?

I colori negli attacchi

Durante il combattimento vi capiterà sicuramente di vedere dei numeri apparire sul vostro schermo. Ma perché alcuni di essi avranno colori diversi? Il bianco indicherà il danno di un attacco “normale”, perciò non stupitevi se sarà il più comune da vedere. Il giallo, invece, è il colore del colpo critico, mentre l’azzurro è quello della Sopraffazione. Il danno che infliggerete con quest’ultimo attacco è pari alla somma della vostra vita attuale e dei punti di fortificazione. Infine, in caso di testo arancione avrete inferto un attacco da sopraffazione critico.

Eventi pubblici

Facendovi strada per il mondo di gioco vi capiterà di vedere delle aree arancioni nella vostra mappa. Questo significa che sarà in corso un evento pubblico proprio in quella zona. Similmente a Destiny o The Elder Scrolls Online, dovrete completare una missione e, una volta fatto, riceverete una ricompensa. Queste missioni possono comprendere il salvataggio di un civile, fare da scorta a uno spirito o eliminare dei nemici da una zona.