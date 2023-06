5 cose da sapere assolutamente su Star Wars Outlaws di Ubisoft

Nel corso dell'appuntamento con Xbox Games Showcase dell'11 Giugno, Microsoft ha annunciato Star Wars Outlaws, una nuova ambiziosa avventura tratta dall'universo di Guerre Stellari.

Il progetto, frutto della collaborazione fra lo studio di Ubisoft e la Lucasfilm Games, vede protagonista Kay Vess, una fuorilegge stellare intenta a fuggire da alcuni cacciatori di taglie con il gradito supporto della sua tenera mascotte, Nix. Ma cos'altro sappiamo di Star Wars Outlaws? Ecco 5 cose importanti.

Star Wars Outlaws sarà un gioco open-world

Star Wars Outlaws sarà il primo gioco open world di Star Wars e ci darà l'opportunità di esplorare pianeti di ogni tipo disseminati per tutta la galassia, fra terre già conosciute e altre del tutto inedite. Potremo visitare città e taverne. Ogni luogo cela un'opportunità e al contempo dei rischi. Chi oserà avventurarsi lo farà consapevole del pericolo.

Star Wars Outlaws non ha ancora una data di uscita

Al momento per il gioco è stata indicata solo una finestra di uscita: 2024. Il nuovo titolo di Ubisoft, di cui è stato mostrato anche un video di gameplay all'Ubisoft Forward, è previsto arrivare su PS5, Xbox Series X|S e PC.

La trama è ambientata in un preciso momento

La storia di Star Wars Outlaws sarà ambientata fra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, come si intuisce dalla difficile situazione di Han Solo nel trailer. A livello temporale, dunque, si tratta del momento momento in cui l'Impero sta dando la caccia ai ribelli e Luke Skywalker è in procinto di completare il proprio addestramento Jedi. Tuttavia, la protagonista non avrà granché a che fare con i suddetti eventi. Il suo viaggio sul filo del rasoio, infatti, sarà incentrato sull'esplorazione delle regioni esterne al dominio imperiale, con l'obiettivo di rintracciare i mezzi necessari per cominciare una nuova vita.

Nix supporterà Kay anche nel gameplay

Come notiamo nel video di gameplay all'Ubisoft Forward, il tenero compagno di Kay, Nix, le tornerà utile anche durante le sessioni di gioco. Il simpatico quadrupede potrà, ad esempio, premere furtivamente dei pulsanti al posto della ragazza, aiutandola a mantenere un basso profilo per non essere scoperta nelle fasi più cruciali.

Il combat system ha una vena sparatutto

Stando a quanto finora mostrato, Kay passerà la maggior parte del tempo in battaglia imbracciando armi da fuoco, anziché l'iconica Spada laser. Questo è anche giustificato dal fatto che la protagonista di Star Wars Outlaws non è effettivamente una Jedi. Naturalmente, è possibile che le cose cambino, così come sicuramente verrà ampliata la rosa di armi a disposizione della fuggitiva. Nel frattempo, potete scoprire tutte le armi viste nel trailer e video gameplay fino a questo momento.