5 cose da sapere su Avatar Frontiers of Pandora: storia, Open World, Co-Op

Protagonista della diretta Ubisoft Forward del 12 Giugno, Avatar: Frontiers of Pandora arriverà il 7 Dicembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Questo nuovo titolo ci riporterà nel meraviglioso mondo di Pandora, nel cuore di un universo ricco di nuove possibilità da esplorare. Scopriamo tutte le novità che riguardano questo titolo, soffermandoci su 5 aspetti da conoscere assolutamente.

Il gioco è nato nel 2017

L'esistenza di Avatar: Frontiers of Pandora fu accennata nel lontano 2017, ma dovremo attendere fino all'E3 2021 per una rivelazione ufficiale del titolo. In questa occasione, infatti, fu mostrato un primo teaser trailer in engine di Avatar Frontiers che ci lasciava affacciare per la prima volta al cuore del gioco.

La storia di Avatar Frontiers of Pandora è unica

Come confermato nel 2021 da Disney, storia e ambientazioni di Avatar Frontiers of Pandora saranno uniche. La trama sarà quindi separata rispetto agli eventi narrati nelle pellicole cinematografiche e prenderà luogo in un'area del tutto nuova di Pandora. Per questa ragione, non vedremo ricomparire vecchi personaggi dei film. Ciò nonostante, il gioco sarà ambientato durante il salto temporale di Avatar: la via dell'acqua, perciò è lecito aspettarsi che colmerà alcuni punti lasciati in sospeso per estendere l'universo di Avatar. E' stato anche confermato che Avatar Frontiers of Pandora è canonico.

È un Open World in prima persona

Avatar Frontiers of Pandora ha una sua particolare impronta e si configurerà come un gioco open-world in prima persona. Esploreremo Pandora nei panni di un Na'vi, dando il nostro contributo alla natura, rafforzando i nostri legami con il mondo e collaborando con gli abitanti del pianeta per sopravvivere. I giocatori avranno modo non soltanto di spostarsi a piedi, ma anche di cavalcare i maestosi Direhorses o solcare i cieli a bordo delle Banshee. Il gameplay prevede anche l'uso di armi Na'vi e di armi da fuoco con varie proprietà.

Avatar Frontiers of Pandora ha una modalità co-op

Avatar: Frontiers of Pandora nasce come esperienza single-player, ma è stato confermato che i giocatori avranno la possibilità di affiancarsi a un amico per giocare in modalità cooperativa online. Sarà possibile giocare in due, ma al momento Ubisoft non ha confermato se sarà supportato un multiplayer cross-platform.

James Cameron non è coinvolto nel progetto

James Cameron ha fatto sapere che non sarà direttamente coinvolto nel progetto di Avatar: Frontiers of Pandora, essendo al momento impegnato con alcuni dei sequel in programma per Avatar: la via dell'acqua. Tuttavia, ha spiegato che manterrà un ruolo di supervisione sul gioco, assicurandosi che tutte le scelte siano coerenti con l'universo canonico e rispettose della cultura Na'vi.