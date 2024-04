5 cose da sapere su Chrono Odyssey, una meraviglia in Unreal Engine 5

Grafica mostruosa, scontri appassionanti e viaggi nel tempo: Chrono Odyssey è tornato a far parlare di sé alla recente GDC 2024, mostrando i muscoli dell'Unreal Engine 5: ma è tutto troppo bello per essere vero? Chissà. In attesa di valutarlo, scopriamo 5 cose da sapere su questo Action MMO RPG...

Evoluzione del progetto

Sin dal 2021, i ragazzi di Chrono Studio si sono impegnati per realizzare un MMO RPG basato sulla manipolazione dello spazio e del tempo. Grazie all’impegno di quasi 120 sviluppatori di "alto livello", il progetto si è espanso, e Chrono Odyssey si è trasformato in un action MMO RPG a mondo aperto. Al centro dell’esperienza in questo vasto open world troveremo avventura, intensi scontri, crescita dei personaggi e crafting di oggetti. Avremo l’obiettivo di salvare Setera e l’opportunità di viaggiare nel passato e nel futuro per farlo.

Classi e armi

Nel gioco definiremo ogni caratteristica del nostro personaggio, incluso il suo stile offensivo. Potremo selezionare una delle 6 classi di combattimento offerte da Chrono Odyssey e sperimentare non poco con le armi, 18 strumenti di morte differenti da affiancare ad abilità legate allo spazio e al tempo, che stando alle parole del team regaleranno battaglie uniche. Nel materiale mostrato all’evento State of Unreal della GDC abbiamo visto un cavaliere evocare un gigantesco lupo, probabilmente da un’altra epoca. Un altro personaggio si è lanciato in tuffo su un gruppo di nemici, per poi riavvolgere il suo tempo e tornare da dove era partito. Attendiamo di capire quanto profonda sarà questa componente del gameplay, che se non altro ha saputo intrigarci.

Il mondo di gioco e i viaggi nel tempo

Utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Unreal Engine 5, il team è riuscito a creare un vasto open world da più di 12 km quadrati, con circa mezzo milione di attori al suo interno, e un look cinematografico, che impreziosirà le avventure in multiplayer. A quanto sembra, potremo viaggiare da un’epoca del mondo all’altra senza soluzione di continuità, con gli scenari che cambieranno in un battito di ciglia. Nel passato potremo trovare utili risorse addizionali, mentre nel futuro – stando alle parole del team – affronteremo nemici più potenti. Pare proprio che ci sarà tanto da scoprire in Chrono Odyssey.

La personalizzazione

Prima abbiamo parlato della personalizzazione offensiva del personaggio, ma gli sviluppatori hanno lavorato molto anche sul fronte meramente estetico. Si parla di un sistema di creazione del guerriero estremamente flessibile, che stando ai volti mostrati durante lo State of Unreal ci consentirà di plasmare individui genuinamente differenti tra loro, con quelli da un look quasi alieno, fino ad anziani, e a eroi più particolari, con pitture facciali e altre decorazioni sul viso.

Ambienti e creature: meraviglie in Unreal Engine 5

Sotterranei pieni di abomini e con monoliti sospesi in aria, viste panoramiche, foreste da percorrere a cavallo e condottieri mossi da obiettivi sconosciuti. Nel trailer della GDC di Chrono Odyssey c’è un bel po’ di carne al fuoco se guardiamo all’impatto visivo, a partire da quello che pare essere un grande sistema di illuminazione. Creature demoniache, troll corazzati e rappresentazioni più o meno convenzionali di draghi sembrano vantare un impressionante livello di dettaglio, al pari degli eroi al fianco di cui dovremo combattere. Tra castelli perduti e cittadine sul mare, non vediamo l’ora di saperne di più su questo ambizioso titolo in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

