5 cose da sapere su Enotria: quando esce, è in italiano, requisiti PC, Unreal Engine 5

Enotria The Last Song è il nuovo gioco del team italiano Jyamma Games, uno dei videogiochi più attesi del 2024, un Summer Souls capace di genere un hype altissimo non solo nel nostro paese ma anche all'estero. Ecco 5 cose da sapere su Enotria.

Quando esce Enotria The Last Song?

Enotria The Last Song esce il 21 giugno 2024 su PlayStation 5, PC Windows (via Steam ed Epic Games Store) e Xbox Store. I preordini per la versione Standard e Digital Deluxe sono ora disponibili.

Enotria The Last Song è doppiato in italiano?

Sì, il gioco di Jyamma Games è doppiato in inglese, italiano e giapponese mentre i testi sono localizzati in 14 lingue, tra cui ovviamente l'italiano. Enotria The Last Song potrà dunque essere giocato con audio e sottotitoli in italiano.

Quali sono i requisiti PC di Enotria?

Requisiti PC minimi

Processore e sistema operativo 64-bit

Sistema operativo Windows 10

Processore Intel Core i5-6600 3.3Ghz o AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz

16 GB RAM

Scheda video NVIDIA GeForce GTX 1080 6GB o AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX 12

50 GB spazio disponibile su HD o SSD

Requisiti PC consigliati

Processore e sistema operativo 64-bit

Sistema operativo Windows 10

Processore Intel Core i7-8700 3.2Ghz o AMD Ryzen 5 3600 3.6Ghz

16 GB RAM

Scheda video NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 o Intel Arc A770

DirectX 12

50 GB di spazio libero

Enotria The Last Song è in Unreal Engine 5?

Sì, Enotria è realizzato in Unreal Engine 5 e sfrutta tecnologie come Lumen e Nanite per gli effetti di luce e particellari. Anche per questo, Enotria The Last Song non esce su PS4 e Xbox.

Quanto costa Enotria, esce anche in versione fisica?

Al momento è possibile preordinare solamente la versione digitale: su Epic Games Store l'edizione standard costa 44.99 euro mentre la Deluxe Edition è in vendita a 53.99 euro, questa include un artbook digitale, 72 ore di accesso anticipato e una serie di skin e DLC bonus.