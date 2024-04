5 cose da sapere su Fallout se non ci hai mai giocato: Vault, Nuka Cola, tappi e Pip-Boy

Chi ha apprezzato la serie TV di Fallout su Amazon Prime Video senza aver mai giocato alcun capitolo della serie videoludica ha sicuramente scoperto molti dettagli sull’universo dei giochi di ruolo, ma ci sono anche tanti altri aspetti che per questioni di tempo non vengono approfonditi. Scopriamo 5 dettagli importantissimi sul mondo di Fallout.

La Grande Guerra

Sebbene le fasi iniziali della serie TV di Fallout siano ambientate nel passato, non sono ben chiare le ragioni che portano al disastro nucleare del sabato 23 ottobre 2077. L'evento in questione viene chiamato la Grande Guerra ed è il risultato degli attriti tra le due più grandi potenze al mondo: gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Popolare Cinese. Dopo un lungo periodo in cui la minaccia di una guerra nucleare aleggiava sugli abitanti dell'intero pianeta, il tanto temuto evento si è effettivamente verificato e una quantità generosa di esplosioni atomiche ha distrutto buona parte del mondo, trasformando l'America nelle Terre Desolate (le Wasteland). Si tratta di eventi che nel giro di un paio d'ore hanno quindi trasformato l'intero pianeta, facendo in modo che molti morissero e altri ancora venissero esposti così tanto alle radiazioni da trasformarsi in Ghoul o ancora peggio. A tal proposito, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su cosa sono i Ghoul di Fallout nei giochi e nella serie TV.

Vault

Altro tassello di fondamentale importanza nella comprensione dell'universo di Fallout è rappresentato dai Vault. Come accennato poco più sopra, prima della Grande Guerra e del disastro nucleare, c'era grande paura tra i civili e lo stesso governo temeva un'escalation. In virtù di questi timori più che fondati, il governo americano affidò alla Vault-Tec Corporation il compito di realizzare una fitta rete di rifugi antiatomici che potessero accogliere quanti più sopravvissuti possibile nel caso in cui fosse scoppiato un olocausto nucleare. È proprio per questo motivo che in giro per gli Stati Uniti d'America sono presenti così tanti Vault, ciascuno con la propria storia.

Tappi

Come avrete notato anche nella serie TV su Amazon Prime Video, in Fallout la vita è andata avanti sia nei Vault che all'esterno, dove c'è anche chi è riuscito in qualche modo a cavarsela, evitando al contempo le pericolose radiazioni che avrebbero potuto tramutarli in qualche mostruosa creatura. Ciò ha fatto sì che si venissero a creare piccole comunità e persino centri abitati in cui la vecchia moneta di scambio non era più un'opzione. Nel mondo post-apocalittico, infatti, la nuova moneta è rappresentata dai tappi di bottiglia, soprattutto quelli della Nuka-Cola. Si tratta di oggetti resistenti, facili da trasportare e ben riconoscibili dall'aspetto: chiunque volesse fare compere nell'era post-atomica dovrebbe procurarsene un bel po'.

Pip-Boy

Nella serie TV di Fallout avrete sicuramente fatto caso alla presenza di un grosso dispositivo sul polso di tutti gli abitanti del Vault, compresa Lucy. Si tratta del Pip-Boy, dove la prima parte del termine non è altro che un acronimo che sta per Personal Information Processor. Prodotto dalla RobCo Industries, questo dispositivo è una sorta di computer portatile che può essere indossato come bracciale e fa parte della dotazione di base di tutti coloro che accedono ad un rifugio della Vault-Tec Corporation. Grazie al Pip-Boy è possibile tenere traccia di numerosi parametri e, con i modelli più avanzati, si può persino gestire l'equipaggiamento. Il motivo per cui il dispositivo è sempre carico è dovuto alla presenza di batterie a fissione nucleare. Per quel che riguarda invece il funzionamento, a muovere questo computer è il Pip-OS, un sistema operativo proprietario.

Nuka-Cola

Chiara parodia della Coca-Cola, la Nuka-Cola è una bevanda che nel mondo di Fallout è stata introdotta nel 2044 e rappresenta un simbolo della cultura americana. Prodotta dalla Nuka-Cola Corporation, questa bevanda frizzante (conoscete la ricetta e gli ingredienti della Nuka-Cola?) era incredibilmente popolare e ne venivano realizzate quantità spropositate per tener testa all'elevata richiesta. È proprio per questo motivo che, persino 200 anni dopo la Grande Guerra, è ancora possibile trovare in giro qualche raro esemplare di bottiglia sigillata della versione classica o delle sue varianti come la Quantum o quella alla ciliegia, la Nuka-Cherry.

Avete già letto i nostri consigli su come iniziare a giocare Fallout in ordine cronologico dal primo all'ultimo?

Logitech G G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, DTS: è uno dei più venduti oggi su