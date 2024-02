5 cose da sapere su Final Fantasy 7 Rebirth: è in italiano, esclusiva PS5, demo gratis

Ormai manca pochissimo al debutto di Final Fantasy 7 Rebirth, che permetterà ai giocatori di proseguire nell'avventura di Cloud e soci proprio da dove si era interrotta con FF7 Remake. In attesa di poter mettere le mani sul gioco, ecco tutto quello che c'è da sapere dalla localizzazione alle piattaforme di riferimento.

Esce solo su PlayStation 5?

Come ben saprete, Final Fantasy 7 Rebirth è un'esclusiva PlayStation 5 e al lancio, fissato al 28 febbraio 2024, sarà possibile giocare solo sulla console di ultima generazione Sony. Come suggerito dagli stessi trailer, però, si tratta di un'esclusiva temporale dalla durata ben precisa e nei prossimi mesi è probabile che il gioco raggiunga altri lidi come il PC.

È in italiano?

Esattamente come il suo predecessore, Final Fantasy 7 Rebirth sarà in italiano, ma solo ed esclusivamente per quello che riguarda la localizzazione dei testi. A differenza di Final Fantasy 16, quindi, bisognerà giocare il titolo Square Enix con i sottotitoli in italiano e il doppiaggio in inglese o giapponese.

FF7 Rebirth è solo single player?

Come tutti i capitoli principali della serie Square Enix, anche Final Fantasy 7 Rebirth è un titolo esclusivamente single player e non ci sono modalità multigiocatore online. Questo significa che, una volta avviato il titolo, l'unica opzione che avrete sarà quella di avviare la storia in single player e godervela.

Quante versioni ci sono?

Ovviamente Final Fantasy VII Rebirth è disponibile in versione digitale o su disco. Al momento esistono tre diverse edizioni di Final Fantasy 7 Rebirth: la Standard Edition, la Deluxe Edition e la Collector's Edition, quest'ultima la più ricca in assoluto con tanti bonus digitali e fisici, tra cui una statuina di Sephiroth.

Ci sono vantaggi per chi gioca la demo?

Se avete intenzione di giocare Final Fantasy 7 Rebirth, vi suggeriamo di completare la demo gratuita che si può scaricare sul PlayStation Store. Oltre a poter trasferire alcuni progressi nella versione finale del gioco, potrete anche ottenere alcune ricompense extra. Sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare le ricompense gratis e trasferire i progressi della demo di Final Fantasy 7 Rebirth.