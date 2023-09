5 cose da sapere su Final Fantasy 7 Rebirth: mappa, minigiochi e combat system

Square Enix ha annunciato la data di uscita di Final Fantasy 7 Rebirth: mentre inizia il conto alla rovescia dei giorni che ci separano da questo secondo capitolo della trilogia dedicata al rifacimento del meraviglioso universo di FF7, ecco cinque cosa da sapere per prepararsi all’avventura.

Ci sono tanti minigiochi

Prima di proseguire, tuttavia, vi invitiamo a leggere la nostra prova di Final Fantasy 7 Rebirth , abbiamo avuto modo di provare la seconda parte di Final Fantasy VII Remake ricavandone impressioni decisamente positive.

Final Fantasy 7 Rebirth, un po’ come il suo predecessore, vuole essere il trait d’union fra tradizione e novità. Per questa ragione, vedremo ritornare attrazioni iconiche come il Gold Saucer e famosi minigiochi della settima fantasia finale, come la parata di Junon, la Corsa dei Chocobo, il 3D Brawler e la G-Bike. Alla già nutrita selezione di minigiochi dall’originale si aggiungeranno anche attività del tutto inedite, che potranno essere scoperte nel corso della trama principale, oppure esplorando accuratamente il mondo di gioco nelle quest secondarie.

La mappa del mondo è divisa in regioni

In tema di esplorazione, il team di sviluppo ha ricreato la vasta mappa di Final Fantasy 7 fino al punto in cui si interromperà la storia di Final Fantasy 7 Rebirth. Il mondo di gioco sarà suddiviso in varie regioni esplorabili, ciascuna con le proprie caratteristiche e la propria fauna, anche in termini di chocobo. Cambierà l’ordine canonico in cui si potranno visitare le location rispetto all’originale (Wutai, ad esempio, sarà visitabile nel terzo episodio della trilogia), ma ogni territorio sarà ricco di segreti da scoprire e storie da sviluppare.

Potremo spostarci su veicoli di vario tipo

Per spostarci da un luogo all’altro, avremo diverse opzioni in Final Fantasy 7 Rebirth: potremo sfrecciare in sella agli iconici chocobo, i pennuti della saga, che qui ritornano con peculiarità specificamente legate al territorio in cui li si cattura. Ci saranno chocobo in grado di scalare pareti rocciose e altri capaci di sorvolare i cieli. Oltre a queste cavalcature, vedremo ritornare la jeep Buggy, ideale per attraversare i terreni sabbiosi e le acque poco profonde a una velocità maggiore rispetto a quella dei chocobo, oppure veicoli circostanziali come la Wheelie, che potremo usare a Costa del Sol per ammirare il meraviglioso panorama e al contempo sbrigarci nella traversata.

Si possono combinare le azioni dei personaggi

Questo secondo capitolo nella trilogia dedicata al remake di Final Fantasy 7 fa sue le meccaniche action strategiche del capitolo a cui dà seguito, ma le impreziosisce di nuove caratteristiche che hanno l’obiettivo di approfondire i legami fra i personaggi. Durante la battaglia, infatti, sarà possibile caricare, attivare e sbloccare abilità sinergiche che sprigioneranno tutto il loro potenziale, come ad esempio la Doppia elica, risultato di un’azione combinata di Cloud e Sephiroth, o la Carabina Ninja, un attacco a gittata combinato da Barret e Yuffie.

C'è un'evocazione del tutto nuova

Final Fantasy 7 Rebirth ci riproporrà alcune delle evocazioni già incontrate nel corso di Final Fantasy 7 Remake e ne aggiungerà anche altre derivate dall’originale, fra cui Alexander, l’Esper baluardo, e Odino, il giustiziere a cavallo capace di fendere i nemici con un sol colpo. Tuttavia, il team di sviluppo ha rivelato che in questo nuovo capitolo della trilogia sarà inserita anche un’evocazione che non era presente nell’originale, il che ha dato via a una serie di numerose speculazioni su chi potrebbe mai essere questa misteriosa entità.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth è previsto uscire in esclusiva temporanea su Playstation 5 il 29 Febbraio 2024.