5 cose da sapere prima di giocare a Street Fighter 6

Street Fighter 6 è in uscita il 2 giugno 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PC. Siete carichi? Noi non vediamo l’ora e proprio per questo motivo vi proponiamo una lista delle cinque cose da sapere assolutamente prima di cimentarvi nel nuovo picchiaduro Capcom.

Il roster dei personaggi di SF6

Come ogni picchiaduro che si rispetti anche Street Fighter 6 gioca la sua parte nel roster personaggi. I lottatori in questione sono ben 18, proprio come nel capitolo precedente. Tra questi spiccano gli intramontabili Ryu, Ken, Blanka, Chun-li e altri che ci hanno accompagnato in Street Fighter 5, tra cui Luke, introdotto proprio nell'ultima stagione di SF V. A proposito, qui trovi il roster completo dei personaggi di Street Fighter 6.

Controlli di Street Fighter 6

Quelli tra voi che si avvicinano per la prima volta al franchise potrebbero pensare di incappare in grandi difficoltà per quanto riguarda il sistema dei controlli. Ma per ovviare a questo problema la Capcom ha inserito nel titolo ben tre diverse modalità per controllare i vostri personaggi. Prima tra tutte c’è la modalità classica che dedica tre tasti ai calci e tre ai pugni. In seguito annoveriamo la modalità moderna di Street Fighter 6: tre tasti vengono assegnati ai tre tipi di colpo (forte, medio e debole) e uno agli attacchi speciali.

Infine troviamo la modalità dinamica, disponibile solo offline. Premendo il tasto dell’autoattacco, il personaggio sferrerà dei colpi in automatico in base alla posizione dell’avversario.

Street Fighter 6: il Sistema Drive

Sin dall’inizio del round, l’indicatore drive sarà subito disponibile completo. Consumarne la barra può dettare una serie di vantaggi come il Drive Impact, che ci permetterà di assorbire i colpi dell’avversario, il Drive Parry che respingerà l’attacco e riempirà la barra Drive in caso di successo o l’Overdrive che renderà un attacco più potente. Ma usufruirne troppo potrebbe portare la barra ad esaurirsi e in tal caso si entrerà in uno stato di Burnout con una serie di svantaggi. La barra del drive si riempirà automaticamente con il passare del tempo.

World Tour: in giro per il mondo!

Rendere un videogame picchiaduro open world è stata una scelta ambiziosa da parte della Capcom. Il giocatore avrà la possibilità di creare un avatar che combatterà in giro per il mondo. Alcune delle località annunciate per ora sono Italia, Francia e Metro City, la nostra città di partenza. Inoltre, una volta incontrati determinati lottatori, come Ryu e Ken, potremo far imparare i loro stili di combattimento al nostro personaggio.

Battle Hub come funziona?

Qui avremo la possibilità di incontrare altri giocatori utilizzando l’avatar che avremo creato. Ad attenderci troveremo dei cabinati arcade per cimentarci nei grandi titoli Capcom del passato e affrontare avversari online in scontri "canonici" o estremi, con regole modificate di cui per ora non si sa molto. Inoltre potremo comprarci dei vestiti o gadget estetici per il nostro avatar; avatar che potremo poi fare scontrare contro quelli degli altri giocatori sul ring.