5 cose da sapere su Helldivers 2: edizione fisica, italiano, campagna single player

Giorno dopo giorno, Helldivers 2 sta diventando sempre più popolare fra i videogiocatori. Scopriamo tutti i dettagli sullo sparatutto in terza persona a base di alieni e co-op.

È in italiano?

Per chi se lo stesse chiedendo, Helldivers 2 è completamente in italiano. Questo significa che non è stato solo tradotto per quel che riguarda i sottotitoli, ma anche per il doppiaggio. Insomma, durante le partite potrete sentire le urla dei soldati anche nella nostra lingua.

Si tratta di un'esclusiva PS5?

Sebbene sia pubblicato dai PlayStation Studios, Helldivers 2 è un'esclusiva PlayStation 5 solo per quello che concerne le console. Si tratta infatti del primo titolo pubblicato da Sony in concomitanza su PlayStation e PC. Non a caso, la maggior parte dei giocatori attivi è proprio su Steam, dove il titolo sta riscuotendo un successo senza precedenti.

C'è una campagna single-player?

Che giochiate da soli oppure in compagnia di altri giocatori, Helldivers 2 non ha alcuna modalità storia. Il titolo Arrowhead Game Studios non offre una campagna lineare, ma solo un'ampia gamma di missioni attraverso le quali i giocatori possono atterrare sui pianeti e massacrare orde di creature aliene e robot inferociti in nome della democrazia.

Esiste l'edizione fisica?

Se siete collezionisti e volete mettere le mani sulla versione fisica di Helldivers 2, sappiate che è possibile farlo solo su console. L'edizione su disco dello sparatutto è disponibile solo su PlayStation 5, invece per i giocatori PC (Steam) bisogna necessariamente procedere con l'acquisto in versione digitale.

Serve il PlayStation Plus per giocare?

Dal momento che Helldivers 2 non viene distribuito come free to play, si rende necessario un abbonamento attivo a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium per poter usufruire delle funzionalità online e giocare in compagnia di amici o di altri utenti trovati tramite matchmaking. Ovviamente questo discorso vale solo ed esclusivamente per la versione PlayStation 5, poiché su PC (Steam) è possibile giocare online senza costi aggiuntivi.

