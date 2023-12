Like A Dragon Infinite Wealth promette di far cominciare il 2024 con il botto: il nuovo episodio principale della serie targata SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio sbarca su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 26 gennaio e promette di conquistare il cuore di tutti gli appassionati.

Il progetto è anche molto ambizioso, ancora di più rispetto ai precedenti giochi di Yakuza/Like A Dragon: vi riassumiamo dunque 5 cose da sapere su Like A Dragon Infinite Wealth prima di buttarsi a capofitto nella nuova avventura.

Sarà lo Yakuza più longevo di sempre

Il team guidato da Masayoshi Yokoyama sta facendo le cose talmente in grande che Like A Dragon Infinite Wealth punta ad essere l'episodio più lungo di sempre del franchise, con centinaia d'ore d'intrattenimento tra storia principale e contenuti secondari. Addirittura secondo gli sviluppatori Like A Dragon Infinite Wealth non finirà mai per chi vorrà completarlo al 100%, ad ulteriore riprova della notevole consistenza dell'offerta ludica del gioco.

Impostazione a turni potenziata

Proprio come il suo diretto precedessore, Yakuza Like A Dragon, Like A Dragon Infinite Wealth riprende la formula JRPG a turni a favore della classica impostazione Action/Adventure brawler per cui il brand è divenuto noto nel mondo. Ma rispetto all'opera del 2020 il gameplay si rivelerà più ricco e dinamico, con i personaggi del nostro party che possono muoversi liberamente all'interno di un'area circoscritta in modo così da posizionarsi in maniera tale da raccogliere risorse e massimizzare l'efficacia delle proprie tecniche. Ciò dona ai combattimenti una maggior profondità tattica che punta ad esprimere tutto il suo potenziale durante gli scontri più impegnativi dell'avventura

Kazuma Kiryu di nuovo protagonista

Infinite Wealth avrà due co-protagonisti principali: Ichiban Kasuga introdotto nell'avventura precedente, e Kazuma Kiryu, volto storico dell'interno franchise sin dalle origini. Kiryu torna ad avere dunque un ruolo di primissimo piano nella serie principale dopo la sua uscita di scena al termine di Yakuza 6 The Song of Life e la reintroduzione come figura chiave già in Like A Dragon Gaiden. Sarà molto interessante vedere le dinamiche che si verranno a creare tra i due personaggi principali e tutti i loro comprimari.

Un party ricchissimo

Parlando appunto di personaggi giocabili, il nuovo Like A Dragon offrirà un party ancora più grande rispetto a quello visto nell'avventura precedente, pronto ad affiancare in battaglia Ichiban e Kiryu. Tra nuovi eroi come Tomizawa e Chitose, e vecchie conoscenze quali Nanba, Adachi e Saeko, Ryu Ga Gotoku Studio ha confermato ben 10 protagonisti a disposizione dei giocatori, ciascuno con proprie classi ed abilità specifiche che rendono il gruppo versatile e pronto ad ogni evenienza. E chissà che durante l'avventura non ci sia modo di sbloccare ulteriori personaggi segreti proprio come visto in Yakuza Like A Dragon.

Minigiochi a volontà

Sono ormai da tanti anni una tradizione del brand, ed anche l'ottavo episodio principale non farà eccezione: in Like A Dragon Infinite Wealth ci saranno minigiochi e retrogames a volontà, alcuni anche di grossa portata come Dondoko Island e Bucket List, senza dimenticare la presenza di un dungeon speciale in stile roguelike che cambia continuamente ad ogni nuovo accesso. In termini di attività secondarie l'opera promette dunque di rivelarsi mastodontica, pronta a regalare continue sorprese e divertimento ai fan.