5 cose da sapere su Marvel's Spider Man 2 per PS5

Il trailer di Marvel's Spider-Man 2 mostrato allo State of Play vi ha fatto venire ancor più voglia di giocare alla nuova esclusiva per PlayStation 5? Vi capiamo perfettamente, tuttavia manca un altro mesetto alla sua uscita. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa scoprendo queste cinque curiosità sul gioco.

I poteri del Simbionte

In Marvel's Spider-Man 2 il Simbionte ricoprirà un ruolo di primo piano, non solo per la presenza di Venom, ma anche per i nuovi poteri di Peter Parker/Spider-Man, che influenzeranno inevitabilmente il gameplay. L'abilità Blast, ad esempio, permette a Peter di scatenare dei violenti spuntoni acuminati, mentre Surge lo pone in uno stato di furia che gli consente di infliggere danni ancor più elevati.

Le Ali di Ragnatela

Marvel's Spider-Man aveva già reso speciali le traversate cittadine con un sistema di animazioni estremamente fluido, ma questo secondo capitolo è riuscito a portare il tutto ad un nuovo livello grazie alle Ali di Ragnatela, o Web Wings. I protagonisti possono letteralmente planare su New York (inclusi i due nuovi quartieri del Queens e di Brooklyn, che estendono ulteriormente il mondo aperto), rendendo l'esplorazione ancora più veloce e spettacolare.

La barra della salute dei boss

Se avete giocato i precedenti capitoli della serie e guardato i filmati di gameplay diffusi finora da Insomniac Games, avrete senza ombra di dubbio notato che in Marvel's Spider-Man 2 i boss sono dotati di una barra della salute. Non sapere quanti colpi era ancora necessario infliggere ai boss per sconfiggerli era una delle principali cause di frustrazione dei giocatori della serie, dunque siamo felici che Insomniac Games ha ascoltato il loro feedback. Allo stesso tempo, abbiamo come l'impressione che i boss, come i nemici, sono diventati ancor più difficili da sconfiggere!

Ci sono più di 65 costumi!

La cura nella selezione dei costumi e l'abbondanza degli stessi hanno indubbiamente contribuito al successo di Marvel's Spider-Man 1 e Marvel's Spider-Man Miles Morales, e stavolta Insomniac Games non s'è proprio trattenuta. Sono più di 65 i costumi già confermati per Marvel's Spider-Man 2! Durante lo State of Play del 14 settembre Bryan Intihar ha rivelato che i giocatori potranno sbloccare più di 65 costumi per i due ragnetti nel corso dell'avventura. Accanto ai costumi originali ideati da Insomniac Games, ce ne saranno altri ispirati ai film e ai fumetti. Come se non bastasse, potranno persino essere personalizzati nello stile e nei colori, portando a 200 il numero delle possibili alternative!

Due personaggi controllabili e transizioni fulminee

Questo probabilmente lo sapevate già, ma è bene ribadirlo per chi è arrivato solo ora. In Marvel's Spider-Man 2 sarà possibile controllare ben due personaggi, ossia Peter Parker e Miles Morales, ognuno dotato di abilità distintive: simbionte per il primo ed elettricità per il secondo, come messo bene in evidenza anche sulla cover ufficiale di Marvel's Spider-Man 2. Come se non bastasse, nell'open world potrete passare da uno all'altro in qualsiasi momento, con transizioni istantanee che a detta di Insomniac Games sono rese possibili dall'hardware di PlayStation 5.