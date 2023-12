5 cose da sapere su Rise of the Ronin, il nuovo action GDR di Team Ninja

Dopo l'incursione in Cina con Wo Long: Fallen Dynasty, i ragazzi di Team Ninja hanno scelto di tornarsene in Giappone con Rise of the Ronin, nuovo action RPG open world annunciato allo State of Play di settembre 2022 e programmato per l'anno prossimo. Ne sapete abbastanza? Ecco cinque cose che dovete assolutamente conoscere sul gioco.

Rise of the Ronin è un'esclusiva console PS5

L'attesa per Rise of the Ronin non sarà lunghissima, dal momento che è attualmente atteso per il 22 marzo 2024, ad un anno esatto dall'uscita di Wo Long: Fallen Dynasty, a conferma della prolificità del rinomato studio giapponese.

Contrariamente al gioco che l'ha preceduto, Rise of the Ronin non uscirà su Xbox Series X|S. Essendo sviluppato in collaborazione con Sony XDEV, il gioco verrà lanciato in esclusiva console su PS5, oltre che su PC via Steam.

Sono due le edizioni disponibili al preordine

Sono due le edizioni disponibili al preordine sul PlayStation Store. Oltre alla versione base da 79,99 euro, c'è anche la Digital Deluxe Edition da 89,99 euro. I contenuti digitali aggiuntivi di quest'edizione sono il Bastone ninja Iga, le Doppie spade di Toyokuni, l'Armatura combattente Bando, l'Abbigliamento formale giapponese, il Libro di illustrazioni digitale e la Colonna sonora digitale.

Il preorder di una qualsiasi delle due edizioni dà diritto all'accesso anticipato a quattro stili di combattimento (Hayabusa-ryu per katana, Hayabusa-ryu per naginata, Nioh-ryu per katana e Aisu Kage-ryu per katana), alla katana ninja Iga e al set armatura ninja Iga.

È ambientato in Giappone nel 1863

La storia è ambientata nel Giappone del 1863, in pieno periodo "Bakumatsu", quando - dopo tre secoli di oppressione da parte dello shogunato Tokugawa - le Navi nere dell'Occidente si abbattono sul paese gettandola in uno stato di agitazione. Tra il caos della guerra, i contagi e il fermento politico, emerge il protagonista, un individuo senza nome destinato a reggere le sorti dell'intero Giappone.

Impersonando un ronin, ossia un samurai senza padrone, potete scrivere il suo destino in una storia dinamica, il cui corso cambia in base alle scelte e ai personaggi con cui ci si allea durante il viaggio. Le decisioni nei dialoghi a scelta multipla e durante le "bond mission" influenzano lo sviluppo di una trama nella quale sono presenti anche figure storiche come Sakamoto Ryoma e Yoshida Shoin.

Un grande open world da esplorare

Team Ninja ha riposto grande attenzione nel riprodurre il Giappone del periodo Bakumatsu, realizzando città piene di vita. Nello specifico, Rise of the Ronin permette di esplorare le città di Yokohama, Kyoto ed Edo (la moderna Tokyo), oltre alle zone di campagna che le collegano, purtroppo funestate dalla presenza di banditi e altre minacce.

Nell'enorme mondo aperto è possibile spostarsi in diversi modi: via terra in groppa ad un immancabile cavallo oppure via aria con la macchina volante vista nel trailer dell'annuncio di Rise of the Ronin. Il rampino in dotazione permette inoltre di approfittare della verticalità delle ambientazioni.

Un sistema di combattimento per tutti

Team Ninja ha dato forma ad un sistema di combattimento coinvolgente ma accessibile, caratterizzato da un livello di complessità adeguato a qualsiasi stile di gioco. L'arsenale comprende sia armi corpo a corpo, sia le armi da fuoco tipiche dell'epoche.

L'adattabilità del sistema di combattimento è garantita dalla presenza di tre livelli di difficoltà: il più basso è indirizzato a chi vuole godersi la storia senza troppi patemi; l'intermedio è pensato per i giocatori che hanno esperienza con il genere; il terzo e più avanzato è invece quello che si avvicina maggiormente agli standard di Team Ninja. A voi la scelta!