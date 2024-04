5 cose da sapere su Senua's Saga Hellblade 2: framerate, longevità e non solo

Dopo anni d'attesa, Senua's Saga: Hellblade 2 sta finalmente per diventare realtà. Ecco tutti ciò che avete bisogno di sapere in vista del lancio, al quale manca sempre meno.

Quando e dove esce Hellblade 2? E quanto costa?



Senua's Saga: Hellblade 2 sarà disponibile a partire dal 21 maggio 2024 su Xbox Series X|S e PC via Steam e Microsoft Store. Il gioco sarà venduto esclusivamente in formato digitale, dunque non è prevista nessuna edizione fisica. Nel momento in cui vi scriviamo i preordini non sono ancora partiti (monitorate le pagine su Microsoft Store e Steam), tuttavia Microsoft e Ninja Theory hanno anticipato che Hellblade 2 sarà venduto al prezzo budget di 49,99 euro.

Hellblade 2 sarà disponibile in Game Pass?

Sì, come ogni altra esclusiva di casa Xbox, Senua's Saga: Hellblade 2 verrà immediatamente messo a disposizione nel catalogo di Game Pass nelle versioni per Xbox Series X|S e PC. Gli abbonati a Ultimate potranno giocarci anche via Cloud su console, PC e dispositivi mobili.

A quanti FPS gira Hellblade 2?

Trattandosi di un'esperienza single player altamente cinematografica, i ragazzi di Ninja Theory hanno deciso di spingere al massimo l'Unreal Engine 5 puntando tutto sull'aspetto visivo e sacrificando il framerate. Per questo motivo, Hellblade 2 girerà a 30 fps su Xbox Series X|S senza offrire la possibilità di aumentare la fluidità mediante modalità grafiche aggiuntive. LA risoluzione su Xbox Series X non è nota, dal momento che il VFX Director Mark Slater-Tunstill ha parlato di una generica "risoluzione dinamica".

Diversa invece la situazione su PC, dove il framerate e la risoluzione potranno potenzialmente superare certi limiti fino a raggiungere i valori concessi dall'hardware a disposizione.

Quando è ambientata la storia di Hellblade 2?

Attenzione! Leggete questo paragrafo solo se avete terminato Hellblade: Senua's Sacrifice! In caso contrario, passate oltre e recuperatelo per prepararvi al meglio al secondo episodio. La storia di Senua's Saga: Hellblade 2 prende piede poco dopo il finale del primo capitolo, durante il quale la protagonista ha detto addio al suo amato Dillion. Da quel momento in poi s'imbarca in una nuova avventura per assicurarsi che nessun'altro possa andare incontro al suo destino.

"Ha raggiunto una duplice consapevolezza", ha dichiarato ll boss di Ninja Theory, Dom Matthews. "La prima riguarda la sua psicosi e la visione unica che le offre sul mondo, l'altra è che non può riavere Dillion. Dunque, vediamo Senua trovare la determinazione sufficiente per trasformare il suo dolore agonizzante in azioni positive, in modo che la morte di Dillion non sia stata inutile".

Quanto dura Hellblade 2? La longevità

L'esatto numero di ore di gioco non è stato rivelato, ma Ninja Theory ha anticipato che Senua's Saga Hellblade 2 avrà una durata paragonabile a quella del primo capitolo. Aspettatevi dunque una campagna di circa 7-8 ore (sulla base di quanto riportato da HowLongToBeat), tenendo ovviamente a mente che la longevità può essere molto soggettiva. Perché Hellblade 2 dura così poco? Matthews ha risposto così a questa domanda: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di raccontare una storia ben precisa. La lunghezza del gioco riflette ciò che intendiamo narrare. [...] Ci sono tante persone che apprezzano i giochi brevi e non c'è nulla di male. Immaginate di tornare la sera stanchi dal lavoro... indossate le cuffie, accendete la console o il PC, spegnete le luci e iniziate a giocare: vi state immergendo in una esperienza che dura quanto basta per essere gustata nel migliore dei modi".

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti di oggi.