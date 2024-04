5 cose da sapere su Star Wars Outlaws: data di lancio, edizioni, storia, c'è l'italiano?

Il 2024 sarà un altro grande anno per tutti gli appassionati di Guerre Stellari, che avranno l'opportunità di vivere una nuova, ambiziosa avventura videoludica. Stiamo parlando di Star Wars Outlaws di Ubisoft e Massive Entertainment: ecco tutto ciò che dovete sapere al riguardo.

Quando e su quali piattaforme esce Star Wars Outlaws?

Star Wars Outlaws verrà pubblicato il 30 agosto 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X e PC via Ubisoft Store ed Epic Games Store. Gli abbonati a Ubisoft+ e coloro che preordinano le edizioni Gold e Ultimate possono iniziare a giocare con tre giorni di anticipo, ovvero a partire dal 27 agosto 2024. Per maggiori informazioni sulle differenti edizioni di Star Wars Outlaws continuate a leggere.

Quali edizioni ci sono per Star Wars Outlaws? Quanto costano?

Sono tre le edizioni di Star Wars Outlaws disponibili al preordine:

La Standard Edition include solamente il gioco base. Costa 69,99 euro su PC e 79,99 euro su console;

include solamente il gioco base. Costa 69,99 euro su PC e 79,99 euro su console; La Gold Edition include il gioco base, il Season Pass e tre giorni di Accesso Anticipato. Costa 109,99 euro su PC e 119,99 euro su console;

include il gioco base, il Season Pass e tre giorni di Accesso Anticipato. Costa 109,99 euro su PC e 119,99 euro su console; L'Ultimate Edition include gioco base, il Season Pass, due pacchetti estetici, un art book digitale e tre giorni di Accesso Anticipato. Costa 129,99 euro su PC e 139,99 euro su console.

Star Wars Outlaws è single player o c'è anche il multiplayer?

Ilcomprende due DLC ancora da annunciare, la missione esclusiva "La mossa di Jabba" disponibile fin dal lancio del gioco e il "Pacchetto Personaggio Pilota di Kessel", che include contenuti estetici aggiuntivi per Kay e Nix. Cometutte le edizioni sopra menzionate è previsto il "Pacchetto Bonus Pilota di Kessel", che contiene contenuti estetici per lo speeder e l'astronave Trailblazer.

Star Wars Outlaws è un gioco d'azione e avventura open world per giocatore singolo. Permette di esplorare diversi pianeti della Galassia Lontana Lontana, tra sparatorie a colpi di blaster e inseguimenti a bordo dello speeder. Al comando della nave spaziale Trailblazer è inoltre possibile ingaggiare combattimenti spaziali contro le astronavi nemiche. Star Wars Outlaws non include nessuna modalità multiplayer, né competitiva né cooperativa, tuttavia gli acquirenti della versione fisica dovranno essere connessi a internet per avviare il gioco per la prima volta, dopodiché potranno giocarci offline ogni volta che lo vorranno.

Come si colloca nella cronologia di Star Wars?

La storia di Star Wars Outlaws si svolge tra gli eventi dei film Episodio 6: L'impero colpisce ancora ed Episodio 6: Il ritorno dello Jedi, presumibilmente nell'anno 4ABY (After Battle of Yavin). La protagonista, Kay, è una fuorilegge immischiata negli affari dei Sindacati criminali dell'Orlo Esterno. Tra i personaggi che è possibile incontrare durante l'avventura figuraQi'ra, interpretata nel film Solo: A Star Wars Story da Emilia Clarke, inoltre è persino possibile imbattersi in un Han Solo intrappolato nella carbonite. Per maggiori dettagli sulla storia leggete la nostra spiegazione sulla lore di Star Wars Outlaws.

Star Wars Outlaws è doppiato in italiano o no?

Abbiamo brutte notizie per chi si aspetta una localizzazione completa. Star Wars Outlaws presenta interfaccia e sottotitoli in italiano, ma non il doppiaggio. Ubisoft prosegue dunque sul percorso che aveva già intrapreso con Avatar: Frontiers of Pandora scegliendo di non doppiare Star Wars Outlaws nella nostra lingua. Dovremo accontentarci dei sottotitoli, mentre sono previsti i doppiaggi in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese.

