5 cose da sapere su Stellar Blade: italiano, esclusiva PS5, single player, versione fisica

Stellar Blade è uno dei giochi più attesi della prima metà del 2024, il gioco di Shift Up (conosciuto inizialmente come Project EVE) ha attirato le attenzioni dei giocatori grazie al suo stile estetico e ad un gameplay apparentemente a metà tra NieR Automata e Sekiro.

Stellar Blade è esclusiva PS5 o anche su PS4, Xbox e PC?

Sì, Stellar Blade è una esclusiva totale PlayStation 5. Non sono previste versioni per altre piattaforme come PC, PlayStation 4, Xbox Series X/S o Nintendo Switch.

Quando esce Stellar Blade?

Stellar Blade esce il 26 aprile 2024 in tutto il mondo, Italia compresa.

Stellar Blade esce in versione fisica?

Sì, potete già prenotare Stellar Blade per PS5 su Amazon.it al prezzo di 69,99 euro. Non sono presenti bonus di alcun tipo per la versione scatolata mentre l'edizione Deluxe (solo digitale, in preordine a 89.99 euro) include alcuni contenuti bonus. Tra gli extra troviamo Tuta astronoma per EVE, Occhiali con mezza montatura per EVE, Orecchini Rettangolo quadruplo di EVE, Abbigliamento astronomo (Adam e Lily), Set astronomia per il drone, 2.000 ESP PA e 5.000 oro in valuta di gioco.

Stellar Blade è in italiano?

Stellar Blade è localizzato in 22 lingue (secondo quanto riportato da PushSquare) e alcune di queste potranno contare sulla localizzazione completa con doppiaggio e sottotitoli. Al momento il doppiaggio audio è confermato solamente in coreano, inglese e giapponese, con quest'ultimo disponibile solamente in Giappone.

Per quanto riguarda l'italiano, Shift Up ha confermato la presenza di testi e sottotitoli nella nostra lingua mentre il doppiaggio in italiano non è ancora stato confermato.

Stellar Blade è un gioco single player o multiplayer?

Stellar Blade non ha nessuna modalità multiplayer versus o co-op, il gioco è interamente single player.