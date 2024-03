5 cose da sapere su Stellar Blade: protagonista, durata, semi Open World e ispirazione

Stellar Blade è la nuova esclusiva PS5 realizzata dal team coreano Shift Up: la demo gratis di Stellar Blade su PlayStation Store, e vi aiuterà a inquadrare le caratteristiche principali del gioco. Ma noi abbiamo altro da dirvi!

Vi proponiamo 5 curiosità e dettagli da conoscere sull'avventura di EVE, alcune delle quali ci sono state raccontate dal team di sviluppo in un'intervista esclusiva.

Ispirazioni: miscuglio di generi

Stellar Blade è stato considerato da alcuni una sorta di “Nier coreano”. Il CEO di Shift Up ha commentato questa definizione, ammettendo di essere un fan di Yoko Taro. Sebbene NieR Automata abbia influenzato la nascita e lo sviluppo di Stellar Blade, ai nostri microfoni ha detto che tra i due giochi ci sono tante differenze, a partire proprio dal sistema di combattimento. In realtà, Stellar Blade è una sorta di ibrido, con elementi ludici presi da differenti produzioni. Per il creativo, i Souls e Nier sono titoli fantastici, e sono stati una grande fonte d’ispirazione.

Prima di poter stabilire l'approccio da usare di volta in volta in battaglia, dovremo imparare i pattern di attacco dei nemici, allo scopo di comprendere il modo più efficace per reagire alle loro tattiche e offensive. Con il prosieguo della campagna chiaramente acquisiremo parecchie attrezzature, alcune ci consentiranno di puntare sull'azione frenetica e di realizzare combo veloci e aggressive.

Longevità

Per quanto riguarda la durata dell’avventura, il CEO del team di sviluppo ha dato importanti conferme. Per concludere l’avventura principale, ma è un dato che cambia un po’ anche a seconda dello stile di gioco, ci vorranno circa 25 ore. Per completare il titolo al 100% invece potrebbero volerci dalle 30 alle 50 ore totali. Dalle missioni opzionali alle sfide, insomma, avremo diversi modi per allungare la nostra presenza nel mondo di gioco.

Struttura di gioco semi Open World

A proposito della struttura di Stellar Blade, sappiamo che il gioco affiancherà fasi più lineari a sezioni più aperte, che andranno ad alternarsi con regolarità e naturalezza. Non ci riferiamo però a una classica impostazione a livelli. Come da conferme degli sviluppatori, infatti, la città di Xion in Stellar Blade è connessa a una regione semi open world piena di segreti da svelare. Esplorandola, la protagonista EVE potrà riportare Xion alla sua vecchia gloria, incontrare nuovi personaggi e ottenere una moltitudine di elementi, anche cosmetici.

Il nome e i cambiamenti di EVE

A proposito di EVE durante l’intervista con noi il CEO di Shift Up ha fatto una dichiarazione interessante: finendo il gioco dovremmo riuscire a scoprire il significato del nome della protagonista, che a quanto sembra è scritto in maiuscolo per ragioni specifiche. Negli anni l’aspetto di EVE è cambiato più volte e nella chiacchierata con gli addetti ai lavori abbiamo scoperto il perché. All’inizio al team mancavano le capacità necessarie per farla apparire incredibilmente bella. Da quel momento in poi sono stati apportate diverse modifiche, legate anche al perfezionamento di viso e capelli. Tra l'altro, se l'utente lo desidera, il gioco offre la possibilità di personalizzare l'aspetto di EVE con tante acconciature diverse.

Origine dei nemici

Il CEO del team ci ha spiegato che a differenza di quanto accade in molte altre produzioni, dove i nemici vengono creati con la modellazione 3D, quelli di Stellar Blade sono stati prodotti con sculture di argilla fatte a mano, vista l'elevata qualità del risultato finale. Scansionare queste sculture in 3D consente di cogliere ogni singolo dettaglio delle varie creature, per poi procedere alla realizzazione delle animazioni e degli schemi di lotta. Shift Up ha adottato questa soluzione perché tra le sue fila opera uno degli artisti che hanno lavorato a The Host, film coreano diretto dal regista dell'acclamato Parasite. L’autore ha progettato la creatura che compare all’interno della pellicola e lavora anche in Weta Workshop.

