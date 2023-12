5 cose da sapere su Tekken 8, dal roster al supporto post-lancio

La serie di Tekken si prepara al suo grande ritorno in scena con Tekken 8, il nuovo episodio principale disponibile dal 26 gennaio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. E se avete già provato la demo di Tekken 8 allora già sapete quanto sia ambizioso il nuovo Picchiaduro targato Bandai Namco.

Di seguito ecco 5 cose da sapere su Tekken 8 prima di buttarsi a capofitto sull'acquisto: pronto per la prossima battaglia?

Un ricco roster di lancio

Tekken 8 offre 32 personaggi giocabili subito al day one, un numero che lo rende in tal senso uno dei Picchiaduro più ricchi di lottatori tra quelli disponibili nell'attuale generazione. Vero, Tekken 7 al lancio su console ne offriva ben 36 di combattenti, ma in ogni caso c'è poco da lamentarsi grazie anche alla grande varietà del cast pensato da Bandai Namco: oltre alla presenza di tantissimi volti storici quali Jin, Kazuya, Paul, Nina, Law, King e Hwoarang per fare qualche nome, la rosa del nuovo episodio offre anche tre personaggi del tutto inediti (Reina, Azucena e Victor) che promettono di rivelarsi aggiunte molto interessanti.

Un gameplay ancora più aggressivo

In Tekken 8 si punta sull'attacco in maniera ancora più marcata rispetto ai precedenti episodi della serie. Il gameplay ha un'impostazione più aggressiva, con nuove meccaniche quali l'Heat Gauge System studiate appositamente per premiare chi va dritto all'azione senza restare troppo bloccato sulla difensiva. In questo modo gli scontri si fanno più dinamici, spettacolari e imprevedibili, valorizzando i rinnovati stili di combattimento di ciascun lottatore e l'elaborazione di nuovissime combo pensate appositamente per il nuovo gioco.

Focus sulla storia

Proprio come già visto in Tekken 7, anche in Tekken 8 la narrativa avrà un ruolo centrale e punta a rivelarsi molto più cinematografica e spettacolare rispetto al passato. La versione dimostrativa permette di giocare per intero il primo atto dello Story Mode, che evidenzia subito quanto Bandai Namco abbia riposto grande impegno e dedizione in questa modalità, con un taglio registico più curato e una resa visiva eccezionale grazie alle potenzialità dell'Unreal Engine 5. Senza alcun dubbio varrà la pena giocarsela a fondo.

Tante opzioni di gioco

Uno dei limiti maggiori di Tekken 7 era la sua offerta contenutistica quantomeno in termini di modalità giocabili, non particolarmente ricche in single player. Tekken 8 punta invece ad offrire l'esatto opposto: già al lancio saranno diverse le modalità a disposizione, tra un ricco Arcade Mode, l'Arcade Quest, la già citata modalità Storia, un approfondito Allenamento e pure il ritorno del Tekken Ball. Tutto questo senza dimenticare la componente online che rimane uno degli elementi di punta del Picchiaduro Bandai Namco. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro provato di Tekken 8 incentrato proprio sull'offerta contenutistica per giocatore singolo.

Supporto post-lancio

Come ormai tradizione nei Picchiaduro, aspettiamoci un ampio supporto per Tekken 8 nei mesi ed anni successivi all'esordio sul mercato tra nuovi combattenti, ritocchi al bilanciamento e le meccaniche ludiche, e persino possibili modalità aggiuntive. In tal senso il team capitanato da Katsuhiro Harada si sta già preparando per la pubblicazione dei primi contenuti previsti dopo il day one: il Playable Character Year 1 Pass, già incluso nelle versioni Deluxe e Ultimate del gioco, aggiungerà ad esempio altri 4 lottatori al roster. E questo è soltanto l'inizio.