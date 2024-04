5 cose da sapere su The Rogue Prince of Persia: quando esce, gameplay, c'è l'italiano?

Dopo l'eccellente Prince of Persia: The Lost Crown, la saga del principe di Ubisoft è pronta ad espandersi con un nuovo videogioco fuori dai canoni abituali. Si chiama The Rogue Prince of Persia ed è dietro l'angolo: ecco tutto ciò che avete bisogno di sapere al riguardo.

Che gioco è The Rogue Prince of Persia?

La saga del Principe di Persia, dopo di fasti degli scorsi decenni, si sta reinventando con coraggio. Laddove il recente Prince of Persia: The Lost Crown può essere considerato come un metroidvania a scorrimento laterale 2.5D, questo nuovo The Rogue Prince of Persia si presenta invece come un gioco roguelite 2D veloce, impegnativo e immediato nel quale il protagonista può eseguire movimenti acrobatici e passare senza interruzioni dalle fasi platform a quelle di combattimento. Lungo il suo cammino troverà inoltre nuove armi ed equipaggiamento unici da potenziare al fine da ottenere la build ideale. La storia, dal canto suo, vede il Principe combattere contro l'esercito degli Unni corrotto dall'oscura magia sciamanica, ed esplorare una Persia realizzata con un inedito stile in cel-shading.

Quando e dove esce The Rogue Prince of Persia?

Al momento, The Rogue Prince of Persia risulta essere confermato solamente per PC, piattaforma sulla quale uscirà via Steam in Accesso Anticipato il 14 maggio 2024. Non è escluso che in futuro possa arrivare anche su console, ma per il momento gli sviluppatori intendono concentrarsi sull'Early Access per migliorare l'esperienza di gioco sulla base del feedback dei giocatori.

Da chi è sviluppato The Rogue Prince of Persia?

The Rogue Prince of Persia è sviluppato da Evil Empire, studio indipendente francese con sede a Bordeaux che si definisce "tripla I", dove I sta per Indie. Nato da una costola di Motion Twin, dal 2019 a questa parte si è occupato del supporto post-lancio di Dead Cells e dello sviluppo dei suoi DLC, inclusi Fatal Falls, The Bad Seed, The Queen and the Seas e Return to Castlevania.

The Rogue Prince of Persia ha l'italiano?

The Rogue Prince of Persia debutterà in Accesso Anticipato su Steam senza il supporto alla lingua italiana. Al lancio del 14 maggio 2024 saranno incluse solamente inglese, francese e cinese. Niente paura, in ogni caso: Ubisoft e Motion Twin hanno già chiarito che l'italiano verrà aggiunto in futuro, anche se non hanno fornito indicazioni precise in merito alla data di disponibilità.

Quali sono i requisiti di sistema PC di The Rogue Prince of Persia?

Trattandosi di un videogioco in due dimensioni, The Rogue Prince of Persia èpiuttosto leggero e non dovrebbe creare particolari grattacapi ai PC gamer.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 5500XT

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati



Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600X

Memoria: 8 MB di RAM

Scheda video: GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 5600XT

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

