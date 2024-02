5 cose che sappiamo su Leggende Pokémon Z-A: lancio, setting, Megaevoluzioni

Il Pokémon Presents del 27 febbraio 2024 ha portato in dote anche l'annuncio di Leggende Pokémon: Z-A, che va ad inserirsi nel filone inaugurato da Arceus mirando a raccontare una storia collaterale agli episodi principali. C'è ancora tanto da scoprire sul gioco, ma nel frattempo facciamo il punto su ciò che già sappiamo.

Quando e dove esce?

La data di lancio precisa non è ancora stata resa nota, tuttavia Nintendo, The Pokémon Company e Game Freak hanno anticipato che Leggende Pokémon: Z-A uscirà in contemporanea mondiale nel 2025 su Nintendo Switch. Vista e considerata la finestra di lancio, è possibile che il gioco sia destinato ad arrivare anche sulla rumoreggiata erede di Switch, ma non ci sono ancora conferme al riguardo.

Dove è ambientato?

Leggende Pokémon: Z-A invita gli Allenatori nuovamente a Kalos, una regione ispirata alla Francia che hanno già avuto modo di visitare in Pokémon X&Y nel 2013. Più precisamente, la storia si concentra a Luminopoli, dove è in corso un progetto di riqualificazione urbana volto a trasformare la città in un luogo accogliente tanto per gli umani quanto per i Pokémon.

Non è ancora ben chiaro in che epoca è ambientato Z-A: secondo la teoria più comune si svolgerebbe prima di X&Y (esattamente come Arceus si svolgeva nel passato di Hisui), mostrando la città "parigina" di Luminopoli in via di costruzione, tuttavia il look futuristico in stile Tron del trailer non ce la conta giusta.

Quali Pokémon ci sono?

La lista completa dei Pokémon inclusi non è ancora nota. Considerato il setting, lo stesso dei già citati Pokémon X&Y, immaginiamo che l'esperienza si concentrerà sui mostriciattoli di sesta generazione, anche se non escludiamo l'innesto di Pokémon provenienti da altre generazioni anche più recenti. Osservando per bene il trailer dell'annuncio di Leggende Pokémon: Z-A, abbiamo notato la presenza di questi Pokémon: Pikachu, Pyroar, Litleo, Floette, Furfrou, Flabebe, Klefki, Fletchling, Hippopotas, Talonflame, Dragonair, Hawlucha, Magikarp, Eevee, Gyarados, Enolga, Staryu, Sylveon, Aegislash, Sandile, Krookodile, Heracross, Onix, Bellsprout e Pinsir. Diamo per scontato che faranno tutti parte del Pokédex di Leggende Pokémon: Z-A.

Inoltre, ipotizziamo che il gioco si concentrerà sul terzo Pokémon Leggendario di X&Y, ovvero Zygarde.

Qual è il significato del titolo?

Il vero significato del titolo non è stato rivelato, tuttavia non possiamo fare a meno di notare che Z-A è l'esatto contrario di AZ, misterioso personaggio introdotto in Pokémon X&Y. Un tempo, AZ era il re di Kalos. Creatore dell'Arma Suprema, è anche l'unico essere umano immortale, ma non vi diciamo null'altro nel caso vogliate recuperare X&Y in attesa di Leggende Pokémon Z-A.

La Z sembra inoltre essere un riferimento al già citato Pokémon Leggendario Zygarde, esattamente come X riprendeva il nome di Xerneas e Y quello di Yveltal.

Quali sono le caratteristiche di gameplay?

Il trailer di presentazione di Leggende Pokémon: Z-A non ha mostrato neppure un fotogramma di gameplay, tuttavia ha confermato il ritorno della meccanica della Megaevoluzione, una delle più amate dai fan della serie. Introdotta per la prima volta proprio in Pokémon X&Y, questa forma migliora ulteriormente la forza e le abilità di uno specifico Pokémon. Per effettuare una Megaevoluzione il Pokémon deve possedere una Mega Pietra, che a sua volta deve interagire con la Pietrachiave che l'Allenatore porta con sé in un accessorio simile a un bracciale (Megacerchio o Megrabracciale). L'ultima apparizione delle Megaevoluzioni risale a Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee.

Trattandosi di un gioco della serie Leggende Pokémon, ci aspettiamo inoltre un'impostazione open world come quella già vista in Arceus.